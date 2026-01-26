Formația dirijată de Costel Gâlcă a bifat prima victorie din ultimele patru etape din Superliga României, după ce a răpus-o cu 2-1 pe UTA pe Francisc von Neuman, în etapa #23 din sezonul regulat.



Marius Coman a deschis scorul în minutul 19, iar Alexandru Dobre a restabilit egalitatea în minutul 43 după ce a transformat elegant o lovitură de la 11 metri. Golul victoriei a fost asigurat de Leo Bolgado, în minutul 79.



Bolgado a intrat la pauză în locul lui Lars Kramer, ieșit accidentat după ce a călcat strâmb în ultimul minut suplimentar al primei reprize



Cum arată Superliga României la finalul etapei #23. FCSB, în cădere liberă. Rapid îi suflă în ceafă liderului Craiova



La finalul rundei cu numărul 23, Universitatea Craiova rămâne lider în clasament cu 46 de puncte. Rapid le suflă în coastă oltenilor cu 45 de puncte. Podiumul este completat de Dinamo cu 44 de puncte.



Campioana FCSB (locul 11) s-a îndepărtat la cinci lungimi de zona de play-off, după ce a fost umilită ”acasă”, pe Arena Națională, de CFR Cluj, scor 1-4, care a urcat pe 9.

