Vestiarul Craiovei arde mocnit! Conflictul Baluta - Mangia nu e un caz izolat, un alt fotbalist e si el nemultumit! Baluta, trimis sa se antreneze singur

Alex Baluta, vedeta Craiovei, a fost trimis sa se antreneze singur, dupa ce i s-a adresat lui Devis Mangia prin intermediul presei.

Baluta s-a revoltat la finalul meciului pierdut de Craiova in fata Stelei si i-a reprosat lui Devis Mangia faptul ca a ajuns rezerva. La scurt timp, Mangia l-a scos din lot si i-a facut referat, jucatorul fiind amendat de club.

ProSport scrie ca Baluta s-a antrenat de unul singur in cantonamentul de la LUnca Jiului, fiind supravegheat de un preparator fizic si de un kinetoterapeut. El ar urma sa vada din tribune meciul cu CSM Iasi.

Pe de alta parte, sursa citata mai noteaza ca Baluta nu este singurul jucator nemultumit.

Si Alexandru Mateiu, recunoscut pentru faptul ca este apropiat de Baluta, e la fel de nemultumit ca Mangia l-a scos din circuitul primei echipe. Mateiu a fost folosit numai la nevoie, dupa accidentarea lui Rossi, iar de la venirea lui Andre Santos nu a mai jucat prea mult.

In fine, un al treilea jucator care nu a prins minute in acest an este Florin Gardos. Fundasul venit de la Southampton ar putea debuta totusi in weekend ori in meciul cu Botosani, din Cupa Romaniei.