"E totul batut in cuie!" Mutu pleaca in Italia dupa ce negocierile cu 3 CLUBURI din Liga 1 au esuat: "Briliantul" a discutat cu Napoli si Fiorentina

Adrian Mutu depune toate eforturile pentru a-si vedea visul cu ochii. Acela de a deveni antrenor.

Mutu urmeaza cursurile scolii de antrenori pentru a obtine licenta PRO si va merge in Italia pentru a-i urmari la lucru pe Maurizio Sarri si Stefano Pioli.

Fost jucator al Fiorentinei, Mutu a declarat ca isi va petrece urmatoarea perioada in Italia pentru a studia metodele de antrenament de la Fiorentina si Napoli.

"Pana la finalul lunii aprilie, voi merge in Italia. Voi sta cate o saptamana la Fiorentina si Napoli. Sunt foarte curios cum antreneaza si cum lucreaza Stefano Pioli. De asemenea, imi place stilul lui Maurizio Sarri, abia aştept sa fiu langa ei. Totul este batut in cuie. Ma voi duce in aceasta luna pentru ca apoi nu mai am cand. Vin meciurile echipei nationale, o sa am treaba atunci", a declarat Adrian Mutu pentru DigiSport.

Mutu a fost in negocieri cu trei cluburi din Liga 1 in ultuma perioada. Astra, Concordia si Botosani l-au contactat pe Adrian Mutu, insa in cele din urma niciuna dintre aceste variante nu s-a concretizat.