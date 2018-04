"Va dau 10 zile!" Conditia impusa de Emre Can pentru a ramane in continuare la Liverpool si din vara

Viitorul lui Emre Can la Liverpool este incert.

Contractul mijlocasului turc, Emre Can, va expira in aceasta vara, iar el le-a dat 10 zile la dispozitie oficialilor lui Liverpool pentru a prelungi contractul. Daca nu vor lua o decizie in aceasta privinta, mijlocasul in varsta de 24 de ani probabil va pleca liber de contract la inceputul perioadei de transferuri in vara.

Potrivit Tuttosport, directorul executiv al lui Juventus, Guiseppe Marotta, vrea sa puna mana pe Can si poate deveni al 3-lea cel mai bine platit jucator din echipa alaturi de Higuain si Dybala.

In prezent, Can este accidentat si spera ca isi va revine pana la Campionatul Mondial care va incepe peste 2 luni in Rusia.