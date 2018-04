"Doar Dinamo Bucuresti a mai reusit asta". Italienii vorbesc despre minunea de la Liberec inainte de Real - Juve. Calificarea Romei le-a dat curaj

Dinamo este singura echipa care a reusit o calificare in cupele europene de fotbal dupa ce a fost invinsa cu 3-0 acasa in meciul tur, noteaza site-ul italian tuttomercatoweb.com

In ziua in care Juventus va incerca sa intoarca infrangerea cu 0-3 de pe teren propriu, in fata lui Real Madrid, italienii amintesc de "minunea de la Liberec". Jurnalistii din Peninsula noteaza ca Dinamo este singura echipa care a reusit sa revina dupa un 0-3 pe teren propriu si sa castige o calificare.

Tuttomercatoweb aminteste ca Dinamo a reusit revenirea spectaculoasa in Play Off-ul Europa League, in sezonul 2009/10.

Nimeni nu a mai izbutit o asemenea performanta in Liga Campionilor, dar Juventus va incerca sa dea lovitura in returul de pe Santiago Bernabeu. Marti, in conferinţa de presa dinaintea meciului, Gianluigi Buffon, portarul lui Juve, a spus ca echipa sa va incerca "sa reuseasca imposibilul".

Revenirea Romei impotriva Barcelonei le-a dat si mai mult curaj italienilor, care nu mai cred ca Juve este 100% eliminata.