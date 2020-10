Vesti bune pentru FCSB! Unul dintre jucatorii IMPORTANTI s-a recuperat si ar putea reveni pe teren cu Clinceni 

FCSB a primit o veste buna, dupa ce la antrenamente s-a intors unul dintre jucatorii importanti din lot.

La antrenamentele de miercuri s-a prezentat Razvan Oaida, fotbalist care nu a evoluat niciun minut in noul sezon. Oaida s-a accidentat la antrenamentele de dupa meciul cu CFR Cluj din luna iunie. Jucatorul s-a recuperat si va putea juca, potrivit AntenaSport. FCSB a scapat si de Covid-19. Ultimii infectati Ovidiu Popescu, Andrei Pandele, Andrei Miron, Iulian Cristea si Vali Cretu, au fost testati negativi.

Singurul care nu stie inca verdictul este portarul Andrei Vlad. El a fost trimis in izolare dupa ce a intrat in contact cu Alexandru Pascanu, jucator infectat. Vlad a fost unul dintre jucatorii infectati cu Covid-19, in momentul in care la FCSB a fost focar.

Meciul dintre Clinceni si FCSB se va juca la Calarasi, deoarece stadionul echipei lui Ilie Poenaru nu are instalatie de nocturna. Partida din cadrul etapei a saptea a Ligii 1 se va disputa luni, de la ora 21:00.