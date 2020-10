BREAKING NEWS | Fotbalistii reinfectati de la FCSB au mai facut un test pentru Covid-19! Care este situatia "ros-albastrilor" 

5 fotbalisti de la FCSB au primit la finalul saptamanii trecute rezultate pozitive la testele pentru Covid-19.

Este vorba despre Ovidiu Popescu, Andrei Pandele, Andrei Miron, Iulian Cristea si Vali Cretu, care abia scapasera de noul coronavirus inaintea partidei cu Dinamo.

Astazi, cu o saptamana inainte de meciul cu Academica Clinceni din Liga 1, jucatorii au fost retestati, iar vestile primite sunt imbucuratoare.

Cei 5 au primit rezultate negative si pot sa revina in lot pentru a se pregati de reluarea campionatului. Potrivit specialistilor, fotbalistii au primit rezultate pozitive data trecuta din cauza unor reminiscente ale virusului in organism, insa ei nu mai erau contagiosi.

In acest moment, in lotul lui Toni Petrea nu mai este niciun jucator infectat cu noul coronavirus. Singurul care este in pericol este Andrei Vlad, care a ramas in izolare in cantonamentul echipei nationale de tineret dupa ce colegul sau de camera, Alex Pascanu, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Goalkeeper-ul urmeaza a fi retestat pentru a se afla daca poate sau nu sa joace in meciul cu Malta U21, programat marti, de la ora 20:00, si care va fi transmis IN DIRECT de PRO X si WWW.SPORT.RO.