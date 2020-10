FCSB se teme de pericolul Covid-19! "Nu o sa va spele toata Dambovita si afluentii sai daca se intampla ceva!" Ce se intampla cu 7 fotbalisti ai "ros-albastrilor"

Staff-ul "ros-albastrilor" incearca sa repuna echipa pe picioare dupa problemele cauzate de noul coronavirus.

7 jucatori au fost trimisi la echipa secunda a clubului pentru a juca in meciul contra celor de la Tunari, din Liga a 3-a. Este vorba despre Gabriel Enache, Marius Briceag, Stefan Cana, Octavian Popescu, Adrian Sut, Gabriel Simion si Cristi Dumitru, care au nevoie de meciuri oficiale.

FCSB se teme ca jucatorii s-ar putea intoarce infectati cu Covid-19 de la actiunile nationalei. Ovidiu Perianu, Octavian Popescu si Andrei Istrate au fost chemati la echipa U19, care trebuia sa joace un amical cu Dinamo. Meciul a fost amanat dupa ce au aparut doua cazuri de coronavirus la echipa.

Managerul general al "ros-albastrilor", Mihai Stoica, s-a declarat nemultumit de actiunea loturilor U17 si U19, unde au fost depistati cativa jucatori cu simptome. Acesta a avut o reactie vehementa in urma cu cateva zile:

"Exista o situatie alarmanta la lotul României U19. Oficialii FRF nu vor sa anuleze actiunea fara sens a echipei nationale de juniori nascuti in 2002. Actiune care consta in niste antrenamente si un mare meci de verificare sambata, cu Dinamo.

Am fost informat ca 5 jucatori sunt izolati intr-un hotel la Snagov, doi dintre ei se pare ca prezinta si simptome. In plus, actiunea lotului U17 a fost anulata, fiindca doi jucatori au fost testati pozitiv. Problema e ca ambele loturi locuiau in acelasi hotel.

L-am rugat pe celebrul doctor Meiu sa nu riste sa se infecteze jucatorii. Raspunsul a fost incredibil. 'Pana nu suntem siguri ca sunt pozitivi, nu anulam', zice acest om care a depus juramantul lui Hippocrate. Arogant si insolent.

Cei care au la aceasta ora in maini soarta acestor copii considera ca, daca maine dimineata jucatorii vor fi testati negativ, e totul perfect. Nu e, domnilor. Virusul e ticalos, se poate ascunde cateva zile. Daca in viitorul apropiat, se va infecta vreun tanar international, nu va veti spala pe maini cu toata Dambovita si afluentii sai", a spus atunci Mihai Stoica.

Toni Petrea si Thomas Neubert nu le-au dat jucatorilor de la FCSB decat doua zile de pauza dupa derby-ul cu Dinamo, fotbalistii fiind supusi unor sesiuni de pregatire menite sa ii readuca in forma de la inceputul acestui sezon competitional.