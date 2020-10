Atac la patronul Becali: "Ca antrenor secund, Toni Petrea e foarte bun! Principalul de la FCSB e necontrolabil!"

Dumitru Dragomir (74 ani) a lansat un atac la patronul FCSB-ului si modul in care alege sa faca lucrurile la echipa sa.

Gigi Becali este cunoscut ca alcatuieste 'primul 11' la FCSB dupa bunul sau plac, iar schimbarile din timpul meciurilor sunt dictate tot de el, cu toate ca antrenorul principal al ros-albastrilor este Toni Petrea.

Dumitru Dragomir a comentat situatia de la FCSB, ironizandu-l pe antrenorul Petrea, pe care l-a numit 'secund', lansand astfel si un atac la adresa finantatorului ros-albastrilor.

"Ca antrenor secund, Toni Petrea este foarte bun, pentru ca principalul este destul de neinteles. Principalul de la FCSB este necontrolabil, nu asculta de nimeni. E pe banii lui, valoarea lui, personalitatea lui. Asa a inteles capitalismul antrenorul principal de la FCSB. El face totul, e normal, sunt banii lui.

Es as face o gluma, dar se supara...Nu e de criticat totusi, asta e capitalismul. Eu nu as fi facut la fel, dar e altceva. Deocamdata el nu e pe mare pierdere. A facut un Centru de Copii si Juniori la nivel mondial, baga bani in continuare. Trebuie sa vezi si partea buna a lui. Nu numai stricaciunile pe care si le face singur", a spus Dumitru Dragomir pentru Look Sport.