FCSB bate tot in amicale! Elevii lui Dinu Todoran s-au impus cu 3-1 in fata Chindiei Targoviste! Formula folosita de bucuresteni

Vicecampioana incearca sa fie la turatie maxima la inceperea noului sezon.

Echipa patronata de Gigi Becali se pregateste de noul sezon si bate tot in amicale. Dupa ce a reusit sa le invinga pe divizionarele secunde Concordia Chiajna si Viitorul Pandurii Tg-Jiu, FCSB a trecut la adversari mai de calibru si a invins-o si pe Chindia Targoviste, club care a fost foarte aproape de calificarea in playoff in stagiunea trecuta.

Condusi cu 1-0 la pauza in urma golului lui Daniel Florea, bucurestenii au revenit in partea secunda si au intors scorul pe tabela datorita golurilor inscrise de Razvan Oaida( '46, '52) si Olimpiu Morutan ( '54). Un alt remarcat a fost Florin Tanase, care a pasat decisiv la golurile inscrise de Oaida.



Ros-albastrii au evoluat in urmatoarea formula de echipa: Vlad - Harut, A. Cretu, Vucur, Cordea - Ov. Popescu - Oaida, Olaru - Morutan, Tanase (cpt), Oct. Popescu. La pauza, locurile lui Vlad, Harut, Vucur, Cordea si Ov. Popescu au fost luate de Straton, V. Cretu, Cristea, Radunovic si Perianu.

Pe parcursul reprizei secunde au mai intrat Vina, Stoica, Nita, Musi, Dumitru si Pantea. Urmatoarea partida amicala va avea loc miercuri, 7 iulie, incepand cu 17:30, impotriva celor de la CS Mioveni.

Sursa FOTO: Razvan Pasarica