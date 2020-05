Vestea pe care nu voia sa o auda Balgradean: "L-am adus inapoi pe Arlauskis si ne dorim foarte mult sa continue la noi!" Anuntul de ULTIMA ORA facut de CFR Cluj

Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj din postura de jucator liber, insa ar putea fi doar o rezerva pe banca echipei din Gruia.

Cristi Balgradean a semnat cu CFR Cluj in luna martie din postura de jucator liber, iar potrivit lui Bogdan Mara, contractul a fost deja inregistrat.

Intelegerea lui Giedrius Arlauskis, portarul titular al CFR-ului, expira pe 30 iunie, iar Balgradean se astepta sa ramana prima optiune la Cluj.

Clubul are alte planuri si face eforturi pentru a-l pastra pe Arlauskis si sezonul viitor, anunta directorul sportiv al CFR-ului:

"L-am adus inapoi in Romania pe Arlauskis. E un jucator pe care ni-l dorim foarte mult si vrem sa continue la noi. E cel mai bun portar! E un jucator de mare valoare, iar eu tin la el foarte mult. Nu va fi nici problema cand va reveni Balgradean. Vom avea multe meciuri si vom avea nevoie de un lot numeros si valoros. Vom avea doi portari valorosi.

Vrem ca Balgradean sa vina la noi. Speram ca in aceasta perioada sa se pregateasca bine si sa fie in regula din punct de vedere fizic. Da, am inregistrat contractul lui Balgradean! E jucatorul nostru si asteptam sa ne spuna Federatia de cand avem voie sa-l folosim. De pe 30 iunie poate intra in programul nostru, cand ii expira contractul cu FCSB. Acum sa vedem cand il putem folosi. Speram sa vina cat mai repede in echipa.

Totul depinde de antrenor. Arlauskis are o anumita experienta si valoare. Atat timp cat va fi bine si va fi sanatos, el e prima optiune pentru noi! Aici e competitie. Cine e serios si cine va fi mai bine pregatit va juca!", a declarat Bogdan Mara la ProSport.

Arlauskis (32 de ani) a semnat cu CFR Cluj in august 2017, dupa ce ii expirase intelegerea cu Watford. Lituanianul a fost om de baza in echipa lui Dan Petrescu si a reusit sa castige doua titluri de campion in Liga 1.