Vine APOCALIPSA la CFR Cluj? Bogdan Mara si Marius Bilasco ar putea fi OUT de la club! Decizia luata de patronul campioanei Romaniei

Un nou scandal ar putea izbucni la CFR Cluj.

Dupa ce Dan Petrescu s-a certat cu Minteaun si i-a spus sa plece de la club, un nou scandal e pe cale sa izbucneasca la CFR Cluj. Potrivit Fanatik, Nelutu Varga, patronul clijenilor ar vrea sa ii dea afara pe Bogdan Mara, directorul sportiv al clubului si pe Marius Bilasco, directorul departamentului de scouting al clubului.

Seful formatiei din Gruia intentioneaza sa ii dea afara pe cei doi, fiind responsabili cu transferul de jucatori in mandatul lui Dan Petrescu. In timpul pandemiei de coronavirus, Nelutu Varga a stat doua saptamani la sediul clubului pentru a se interesa de activitatea angajatilor sai, iar unele informatii nu i-au cazut deloc bine, astfel ca ar putea recurge la anumite decizii drastice.

Bogdan Mara si Marius Bilasco se afla in conducerea CFR-ului din iunie 2017, din momentul in care a fost instalat Dan Petrescu la echipa. Dupa doar un an, cei doi au plecat din conducerea CFR-ului, dupa ce Edi Iordanescu a fost demis, insa doar pentru cateva luni. In octombrie 2018, cei doi au revenit in conducerea campioanei Romaniei.

Potrivit sursei citate, daca Mara si Bilasco sunt pe punctul de a fi dati afara de la club, la conducerea clujenilor va reveni Marian Copilu, cel care s-a retras de la club in ultimele doua luni din cauza unor probleme personale. Acesta va avea misiunea de a-i convinge intr-o saptamana pe jucatori sa accepte reesalonarea salariilor, masura obligatorie pentru a obtince licenta.