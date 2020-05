"Voiau sa scape de mine pentru ca sunt ginerele lui Iuliu Muresan!" Scandalurile se tin lant de CFR Cluj! Clubul a fost dat in judecata! Ce s-a intamplat

Un nou scandal a luat amploare la CFR Cluj.

Alin Minteuan a plecat de la CFR Cluj dupa un scandal cu Dan Petrescu, insa se pare ca nu este singurul care s-a aflat in aceasta ipostaza. CFR Cluj mai are un litigiu mai vechi, inca in desfasurare cu Sorin Oncica, care a jucat pentru campioana Romaniei in perioada 1996-1997 si 2002-2006, iar din 2015 este antrenor la Centrul de copii si juniori. Pe data de 20 mai, la Tribunalul Cluj, Oncica a castigat in prima instanta salariile pe lunile februarie-iulie 2019. Acesta povesteste ca CFR a vrut sa scape de el din momentul in care a plecat de club socrul sau, Iuliu Muresan si a dat clubul in judecata pentru modul in care a fost tratat de catre oficialii celor de la CFR Cluj.

"Nu e o suma imensa, dar pentru mine conteaza onoarea. E vorba de respect, nu de bani. Si am demarat inca un proces, sa imi recuperez salariile inclusiv pe 2020. Am contract pe durata nedeterminata, inca in vigoare, dar nu m-a lasat sa muncesc. Actionarul principal, Marian Bagaceam, dar si clubul m-au tratat cu o aroganta incredibila. Acum o sa plateasca mult mai mult.

Eram antrenor la juniorii mari. In ianuarie 2019, cand nu era activitate la club, m-au trimis in concediu de odihna, desi eu nu cerusem asta. Apoi au inceput sa imi caute motive, ba ca sunt parinti nemultumiti de ce fac eu la antrenamente, ba ca eu nu veneam la club. Imi facusera si o condica, ma puneau absent retroactiv, din decembrie 2018. M-au chemat si in comisie disciplinara la club. Domnul Bagacean a facut tot ce a putu sa ma faca sa plec. Aveau nevoie de acordul meu, fiindca am contract pe durata nedeterminata si nu poate fi reziliat unilateral.

In urma cu cateva luni, Bagacean a venit sa-mi arunce asa, trei salarii, ca sa renunt, dar era prea tarziu. Zicea ca trebuie sa aiba grija de banii clubului. Va dati seama, ce cheltuiala imensa aveau cu mine! Atata aroganta nu am vazut in viata mea, e incredibil! Putea sa ma cheme, sa imi spuna in fata ca trebuie sa plec fiindca sunt ginerele lui Muresan. Gaseam o solutie amiabila, dadeau si ei un salariu-doua si gata. Dar nu asa!", a declarat Sorin Oncică pentru Gazeta Sporturilor.