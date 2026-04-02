Ratarea calificării în play-off pentru prima oară a afectat drastic cotele de piață ale jucătorilor de la FCSB. Campioana en-titre a înregistrat pe Transfermarkt o scădere în valoare de 3.550.000 de euro, așa cum Sport.ro a scris aici.

Cota lui Darius Olaru, în cădere liberă

Dintre toți jucătorii afectați, cea mai dramatică scădere a cotei a înregistrat-o căpitanul Darius Olaru (28 de ani). Olaru a ajuns să coste 5 milioane de euro, cu 1.500.000 de euro mai puțin decât la precedenta actualizare.

Mai mult decât atât, cota inimii echipei patronate de Gigi Becali se află într-o cădere liberă. Pe 19.12.2024, Darius Olaru ajungea să fie estimat de către Transfermarkt la impresionanta sumă pentru fotbalul românesc de 7,5 milioane de euro. A fost recordul lui Olaru pe site-ul de profil menționat.

Olaru nu a mai reușit să fie același jucător după accidentarea pe care a suferit-o la umăr, care l-a ținut departe de terenul de joc între 10.01.2025 și 16.05.2025. Mijlocașul ofensiv nu a mai putut trage echipa după el aproape în fiecare meci din campionat, cum o făcea înainte de prima și singura accidentare majoră din cariera sa.

Darius Olaru a oscilat, în sezonul curent, între evoluțiile care aminteau de potențialul său și cele în care a fost lipsit de orice fel de sclipire, greșind mult prea mult raportat la standardul cu care i-a obișnuit pe fanii campioanei ultimelor două ediții ale Superligii.

În consecință, cota sa de piață a scăzut la doar 5 milioane de euro, fiind în continuare însă cel mai valoros fotbalist din primul eșalon în viziunea portalului Transfermarkt. Statistica sa, per total, este una bună în toate competițiile în care a jucat în sezonul actual: 43 de meciuri, 12 goluri și 7 pase decisive!

Modificările cotelor de piață de la FCSB

Ștefan Târnovanu - 3,8 milioane de euro de la 4,5 (-700.000)

- 3,8 milioane de euro de la 4,5 (-700.000) Lukas Zima - 700.000 de euro de la 850.000 (-150.000)

- 700.000 de euro de la 850.000 (-150.000) Siyabonga Ngezana - 2,6 milioane de euro de la 3 (-400.000)

- 2,6 milioane de euro de la 3 (-400.000) Joyskim Dawa - două milioane de euro de la 2,5 (-500.000)

- două milioane de euro de la 2,5 (-500.000) Darius Olaru - 5 milioane de euro de la 6,5 (-1.500.000)

- 5 milioane de euro de la 6,5 (-1.500.000) Florin Tănase - două milioane de euro de la 2,3 (-300.000)

- două milioane de euro de la 2,3 (-300.000) Octavian Popescu - 600.000 de euro de la 850.000 (-250.000)

Matei Popa - 250.000 de euro de la 0 (+250.000)

- 250.000 de euro de la 0 (+250.000) Total pierdere: -3.550.000 de euro

FCSB se află pe primul loc în play-out cu 27 de puncte, după ce a înregistrat în partea inferioară a Superligii un 0-0 cu Metaloglobus și 1-0 cu UTA, ambele acasă pe Arena Națională sub comanda noului antrenor Mirel Rădoi.

FCSB va relua campionatul mâine după pauza internațională în deplasarea de la Botoșani. Confruntarea se va desfășura începând cu ora 20:30.