Declarațiile vin după ce România a ratat calificarea la Campionatul Mondial, în urma înfrângerii cu Turcia, scor 0-1, și după amicalul pierdut cu Slovacia, scor 0-2. După aceste rezultate, jucătorii s-au întors la cluburi pentru reluarea campionatului.

Iancu a analizat etapa din SuperLiga și a criticat dur duelul din play-out dintre FC Botoșani și FCSB, programat vineri, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Marian Iancu, atac cu talpa la FCSB: „Vai de voi, mămăligilor!”

„Ne întoarcem din deplasarea cu așa-zisa echipă națională și intrăm în mocirla campionatului nostru. Noroiul este bun la oase, nu la suflet. Dar altul nu avem. Așadar, la matineu, în play-out, joacă vineri fasolarii fără șuncă în ciorbă, Botoșani și FCSB. Niște proști. Ambele se vedeau până mai ieri campioane sau măcar în play-off. Vai de voi, mămăligilor!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

Omul de afaceri a comentat și duelul din play-off dintre FC Argeș și Dinamo București, programat sâmbătă, de la ora 19:30, și spune că vede formația din Ștefan cel Mare favorită.

„În liga elitelor avem Argeș cu Dinamo. Asta sâmbătă. Meci de locul 6. Atât se poate. Cred ca învinge Dinamo. Orgoliu mare. Bani puțini. La plesneala deocamdată!”, a mai scris fostul patron de la Poli Timișoara.

Cum arată clasamentul din play-out