Gică Hagi, selecționerul naționalei României, încearcă să reconstruiască prima reprezentativă. La conferința de presă premergătoare confruntării cu Țara Galilor, el a explicat că principiul de bază la națională este posesia.

Apoi, Hagi a pedalat pe ideea că preferă jucători polivalenți, care știu să joace și în pozițiile centrale, dar și în bandă. Aici a exemplficat prin modul în care a abordat situația lui Florinel Coman, fotbalist crescut de el la Farul.

În meciul cu Georgia, primul amical al lunii iunie, Coman a jucat atacant central - așa cum o făcea la Viitorul (actuala Farul Constanța) - în ciuda faptului că fotbalistul a evoluat doar în bandă în ultimii zece ani și mult mai puțin în lateral.

Hagi: ”Veți vedea aceasată dinamică în timpul jocului”

”Ofensiv o să fim noi, indiferent de sistem. Trebuie să avem posesie. Principiul de bază e posesia. Încercăm să o avem. Sistemele sunt mai multe, legat de ele, putem juca cu trei, cu patru fundași. Veți vedea această dinamică în timpul jocului.

Ai nevoie de jucători care să facă bine, să meargă bine în acest sistem. Încercăm să-i punem în pozițiile în care credem noi. Apoi, am și eu întrebările mele: cum l-ați văzut pe Coubiș, că joacă fundaș dreapta, fundaș central. Vom vedea. Sunt lucruri despre care trebuie să trag și eu concluzii să văd dacă se poate și din septembrie trebuie să fim competitivi.

Echipa națională are nevoie de atacanți laterali și fundași laterali mult mai competitivi. Acolo vom încerca să găsim soluții dacă avem și trebuie să mergem în această direcție. Și Rațiu, și Bancu trebuie să aibă competiție foarte bună pe posturile alea. Oricând se poate întâmpla ceva. Ați văzut, în bandă am luat mulți.

După cum mă cunoașteți, mie îmi place polivalența. Un jucător care știe în centru, poate și în bandă. În mijloc, trebuie să știe să joace toate cele trei poziții, la fel ca în atac. Știți discuțiile despre Coman. Atacantul meu trebuie să fie în față, energia lui 80% trebuie să fie în atac”, a spus Hagi.

Lotul României pentru amicalul cu Țara Galilor

PORTARI: Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 2/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 1/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 4/0)

FUNDAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 24/0), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei COUBIȘ (U Cluj, 2/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Matei ILIE (CFR Cluj, 1/0), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 7/1), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 1/0)

MIJLOCAȘI: Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 27/0), Cătălin CÎRJAN (FC Dinamo, 1/0)

ATACANȚI: Olimpiu MORUȚAN (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 7/0), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 5/3), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 21/2), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7)