Joyskim Dawa este cel care o va părăsi pe campioana en-titre atunci când se va încheia sezonul.

Joyskim Dawa pleacă de la FCSB

Conform jurnalistului Rudy Galetti de la Teamtalk și TribalFootball, Joyskim Dawa o va părăsi pe FCSB la finalul acestui sezon.

Se pare că de fundașul central camerunez de la FCSB se interesează cluburi din Rusia, Emiratele Arabe Unite și China, echipe dispuse să plătească o sumă importantă pentru transferul stoperului.

De altfel, jurnalistul susține că și cluburi din Major League Soccer (MLS) s-au interesat de Dawa, iar ofertele sunt așteptate să ajungă la adresa celor de la FCSB în următoarele săptămâni.

Două milioane de euro este cota de piață a lui Joyskim Dawa, potrivit Transfermarkt.

Joyskim Dawa a semnat cu FCSB în 2022, atunci când Gigi Becali l-a transferat de la FC Botoșani pentru 350.000 de euro. Actualul contract va expira în vara anului următor, astfel că, cel mai probabil, Gigi Becali se va alege cu o sumă importantă de bani dacă fotbalistul va părăsi gruparea roș-albastră la finalul sezonului.