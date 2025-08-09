Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul clubului de fotbal FC Botoșani și președintele Consiliului Județean Botoșani, a dezvăluit că, în condițiile deficitului uriaș înregistrat de statul român și ale măsurile de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie Bolojan, reconstrucția Stadionul Municipal Botoșani nu va fi posibilă în următorii 4-5 ani, deși era un proiect așteptat de comunitatea locală.



"Ca obiectiv aș vrea play-off-ul, dar e complicat"

"Noi avem o echipă de scouting, care știe ce are de făcut în acest domeniu. Împreună cu antrenorul, la cererea lui și după discuții cu el facem un lot, în momentul ăsta Leo Grozavu spune că am un lot ok. Nu mai plânge, pentru că am doi fundași centrali, un spaniol (n.r. - Miguel Munoz) și un francez venit din liga a doua (n.r. - Djibril Diaw), ultimul mai având nevoie de pregătire.



Mi-a venit un vârf de atac ucrainean (n.r. - Mykola Kovtalyuk), este Hervin Ongenda numărul 10, care poate redeveni un jucător exponențial pentru noi. Pe postul ăla mai joacă și Bodișteanu. Echipa noastră este echilibrată acum. Avem pe benzile defensivei și doi copii foarte buni.



Ca obiectiv aș vrea play-off-ul, dar e complicat. În fiecare zi m-aș gândi să stau cât mai sus, de la locul 11 în sus. Pentru fiecare loc în clasament luăm niște bani, cu cât ești mai sus, cu atât ești mai bine.



Proiectul noului stadion e amânat, dar s-a refăcut gazonul și se vor renova vestiarele

Legat de stadion, sunt lămurit. La situația financiară din România nu putem face mare lucru anul acesta și nici anul viitor. Dacă facem o analiză la obiect, un stadion nou la Botoșani poate să apară abia peste 4-5 ani. Avem un proiect cu primarul și am adus gazonul la condiții de putem să-l lăudăm, cu o firmă din Focșani care a lucrat excepțional.



Avem și un proiect ca să refacem vestiarele. O să avem vestiare moderne și gazon bun, e adevărat că spectatorii vor avea condiții mai proaste în stadionul ăla lăbărțat, mai ales când plouă sau e frig afară. Cu aceste renovări vom oferi condiții bune pentru vizitatori și pentru jucătorii noștri.



"Să te mulțumești cu un loc de la locul 13 în jos, este pur și simplu o sinucidere economică în Liga 1"

Începutul de sezon este interesant, sunt multe echipe care sunt la același nivel. În afară de cele două echipe nou-promovate, care au pierdut mai toate meciurile și sunt în lipsă de turație față de Liga 1, nu sunt echipe pe care să le vezi perdante. Nu ne ajută foarte mult. În teorie, dacă sunt două care retrogradează, să te mulțumești cu o poziție de la locul 13 în jos, este pur și simplu o sinucidere economică în Liga 1.



Dacă poți face mai mult, fă. Dacă nu poți, te lași. Pentru că cheltuielile pentru o echipă cum suntem noi, să fii pe locul 12-13 în fiecare an, sunt de minim patru milioane de euro, contribuția ta. Suntem chiar obosiți să fim an de an acolo, avem trei ani de zile de când ne chinuim. Am fost 3-4 ani de zile când am fost la un nivel suportabil, cât câștigam atâta cheltuiam. Câștigai sau pierdeai 20.000 de euro pe an. De trei ani de zile am intrat într-o cădere totală.



Cred că e valabil la toate echipele, pentru că nu sunt venituri. Poate dacă ai niște sponsori mari... Singurul sponsor adevărat este la Farul. Doar că acolo se prind multe din academie, așa se taie mult din costuri. Dacă te uiți la buget, nici Hagi nu câștigă bani. Toți ceilalți din zona asta sunt cu bani publici, care sunt o pierdere an de an de 3-4 milioane de euro. Obligatoriu, absolut toți!



"Eu cu asociații mei, de trei ani vrem să ieșim din fotbal, să dăm clubul cuiva"

Eu am vrut să ies din fotbal. Eu cu asociații mei, de trei ani vrem să ieșim din fotbal, să dăm clubul cuiva. Nu am putut. Am ajuns în situația în care trebuie să continuăm și efortul financiar e foarte mare. Noi sponsorizăm și pe cei de la sporturi individuale. O firmă din grupă a sponsorizat timp de doi ani de zile un tenismen tânăr de la Iași, la naționale e în primii patru din România.

Avem un alergător de semimaraton, avem mai mulți pe care îi ajutăm. Dar nu sunt campioni mondiali, pentru că rezervele noastre, ale mele și ale firmelor cu care lucrez eu, sunt 90% consumate de fotbal. Sponsorizăm și alte chestii, matematicieni, informaticieni, copii care merg la Olimpiadă. Evenimente, cum a fost de exemplu Zilele Nordului, care a fost foarte complex pentru comunitatea de acolo", a declarat Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

