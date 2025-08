Cele două formații și-au dat întâlnire pe stadionul "Superbet Arena" din Giulești în cadrul etapei #4 din Superliga României.



După o primă repriză anostă, scorul a fost deschis în minutul 60 de către nou transferatul Baroan de la Rapid. Același atacant avea să dubleze avantajul, doar nouă minute mai târziu.



FC Botoșani a încercat să forțeze egalarea, iar în minutul 84 reușeau să reduce din diferență prin Ongenda.



În ciuda contraatacurilor din cele opt minute de prelungire, moldovenii s-au întors la Botoșani fără puncte în cont.

Leo Grozavu acuză arbitrajul: "N-aveau nevoie de ajutor din exterior!"



La finalul celor 90 minute, Leo Grozavu a venit la microfon și nu s-a ferit de declarații. Tehnicianul a făcut o analiză a meciului și a scos în evidență faptul că arbitrajul a fost puțin "dubios".



„Care să fie concluziile? Sigur, am întâlnit un Rapid care, pot să spun, m-a impresionat. Se vede că e o echipă bună. Diferența o fac și salariile plătite pentru ei. Consider că, în ciuda jocului nu foarte reușit, am fi putut obține mai mult astăzi.

Dacă analizăm puțin în afara contextului, primul gol mi se pare cam dubios, toată țara l-a văzut. Dacă așa se calibrează liniile în Giulești...



După joc, i-am spus arbitrului. A zis că e o fază la limită și așteaptă decizia din VAR. Am văzut-o și eu, niște linii trase cam ciudat...



Când a văzut omul că facem 2-1, a lăsat un contraatac, fault, ce fault? Fault la Bodișteanu, clar, din spate. Nu era nevoie să-l lovească cu ambele picioare. A căzut, dar a lăsat jocul să continue. Ne-am trezit cam târziu, am avut astăzi jucători care nu au fost în cea mai bună formă.



Am avut probleme, improvizații, le-am spus băieților să fie mai curajoși. Totuși, cred că am fi putut scoate mai mult. Dacă jucam cu 8 sau 9 jucători din 10 care să lupte, cred că am fi obținut mai mult astăzi.



N-am fost inspirați în fazele de atac, am avut câteva oportunități care, dacă ar fi fost jucate diferit, ar fi putut fi periculoase. Ne-a lipsit inspirația, dar nu era nevoie de un ajutor din exterior.



E greu de spus acum, au trecut doar patru etape. Eram într-un moment relativ bun. N-a fost să fie, am pierdut un meci, o bătălie dintr-un război foarte lung. Sper să avem mai multă vigoare, să jucăm. Împotriva echipelor mari, trebuie să fii de două ori mai bun ca să scoți ceva.



Îl știu pe Ongenda, poate juca 15-20 de minute, poate 30 într-un anumit context. Golul marcat i-a dat aripi, dar v-am spus, avem jucători care astăzi au fost sub nivelul lor”, a declarat Leo Grozavu după meci.

În urma acestui rezultat, FC Botoșani ocupă locul șase în campionat, cu 5 puncte. A fost și prima înfrângere pentru moldoveni, după o victorie și două remize.



Urmează pentru formația lui Leo Grozavu un meci cu nou promovata Argeș Pitești. Cele două formații se luptă luni, 11 august, de la ora 19:00.