FCSB a surprins în acest început de sezon, după ce a pierdut cu Inter Club d'Escaldes (1-2) și cu Shkendija (0-1, 1-2) în preliminariile Champions League, dar și cu Farul (1-2) și Dinamo (3-4) în Liga 1. Valeriu Iftime, un prieten al lui Gigi Becali, s-a arătat surprins de începutul slab de sezon al "roș-albaștrilor" și crede că jucătorii s-au culcat pe lauri, după titlul din sezonul trecut și laudele exagerate ale patronului FCSB.



"Aici cred că de vină este că i-a umflat foarte tare domnul Becali"

"Acest parcurs european al FCSB este o surpriză pentru mine. Cred că e și o greșeală a domnului Becali. Îl prețuiesc ca om, ca om credincios este deosebit, dar ca manager de fotbal pot să-i spun public că e la pâmânt. Pentru că se vede, până la urmă, nu pot să-i spun altceva. Îmi spunea mie 'ce manager ești tu, domne, dacă nu ești pe locul 1?'. Așa și eu îi spun 'ce manager ești, domne, dacă ați luat bătaie de la toate echipele astea. De la Shkendija, care m-a bătut și pe mine (n.r. - FC Botoșani - KF Shkendija 0-1, 17 septembrie 2020, turul 2 preliminar al Europa League)'. Să fim serioși!



Aici cred că de vină este că i-a umflat foarte tare domnul Becali, el cred că-și dă seama acum. Sunt buni, dar trebuie să arate, să muncească pe rupte și să trateze meciurile cu cea mai mare atenție. Aici s-a arătat imaturitatea echipei. Poate și antrenorul de acum trebuia să le spună, 'domnul Becali spune că sunteți buni, dar trebuie să fiți buni ca anul trecut, când slăbeați patru kilograme pe meci'.

E surprinzător cum au tratat anul ăsta și este un mare pumn în nas dat fotbalului românesc. Surpriza e că au pierdut cu cine au pierdut. Că dacă erau fotbaliști ăia, spuneai 'da, domne, sunt fotbaliști!'. Dar au tratat cu neatenție, se vede și după meciul cu Dinamo, care în cinci ani de zile nu i-a bătut niciodată. I-a bătut Farul, există niște nervozități și aici cred că domnul Becali i-a umflat prea tare.



"Din păcate, e mare, mare deranj cu FCSB-ul anul ăsta"

Din păcate, e mare, mare deranj cu FCSB-ul anul ăsta. Nu se luptă acolo pentru un loc de Champions League. Sper să fi prins frica ca să rămână în Europa League, pentru că au emoții cu oricine acum. Dacă i-au bătut Shkendija și bucătarii de data trecută e clar că toți îi pot bate. Anul trecut au demonstrat că mai nimeni nu-i bate, dacă FCSB-ul e FCSB. Nu au schimbat radical echipa, nu a plecat un jucător exponențial. Sunt acolo toți. E adevărat că nu-l au pe Olaru în forma de anul trecut, care era un motor al echipei. Nu era nici Tănase ăsta care se vaită încontinuu.



Pregătirea fizică a FCSB era ultrabună, pentru că îl au pe preparatorul ăla neamț (n.r. - Thomas Neubert), care spunea că face din ei beton. Eu cred că totul e din cap. Nu te aștepți ca o echipă să-ți dea o asemenea replică, cum a fost cu Dinamo, care a fost senzațional de bună. Au avut o voință, de parcă era pe viață și pe moarte. FCSB a arătat slăbiciuni și când te simte adversarul că ești în cădere atunci îți mai dă un pumn în nas.



Cu un pic de smerenie, de atenție și foarte multă muncă, pot salva parcursul european. În campionat îi iau la mână, pentru că au mai fost așa și în șapte etape ajung pe locul 1. Nu sunt echipe de speriat, nu știu Craiova cât o duce, să vedem pe Rapid cine îi 'execută', dacă nu am reușit noi. În campionat îți poți reveni, dar mă tem că în Europa nu mai ai a doua șansă. Acum și următoarea șansă e la anul. Dacă nu tratează bine competiția acum e clar, pentur că meciul următor e cu Drita, campioana din Kosovo, altă echipă periculoasă", a declarat Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

