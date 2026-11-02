Gigi Becali l-a văzut pe Denis Dărguș și s-a lămurit: „Să vedem ce jucător luăm”

”U” Cluj s-a impus în fața lui FCSB, scor 1-0, într-un meci din runda a 14-a din Superliga, jucat pe terenul „șepcilor roșii”.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Jovo Lukic, în minutul 76, iar FCSB a avut un gol anulat din camera VAR al lui Alexandru Stoian în minutul 44 pe motiv de offside.

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă după revenirea lui Denis Drăguș: „Să vedem ce jucător luăm”

Patronul lui FCSB a fost întrebat despre prestația lui Denis Drăguș care a intrat în minutul 67 al partidei de la Cluj.

Gigi Becali a fost mulțumit de jocul atacantului adus liber de contract în startul acestui sezon.

„(n.r. – Azi v-a plăcut Drăguș?) S-a văzut calitatea, elimină ușor 1 contra 1 adversarul, joacă lejer, forță, viteză, mi-a plăcut! Să vedem ce jucător luăm. Dacă luăm atacant, Drăguș o să joace în stânga, să vedem. Dacă luăm extremă stânga, atunci el joacă atacant. O vedem noi, în funcție de ce jucător vom lua”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.