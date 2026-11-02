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Denis Drăguș, rezervă la U Cluj - FCSB

FCSB vrea să spele rușinea din Cupa României, însă nu are deloc o misiune ușoară contra ”Șepcilor Roșii”. După accidentarea lui Arnold Garita, Laurențiu Reghecampf a făcut un anunț important pentru fanii roș-albaștrilor. Denis Drăguș este în lot pentru meciul cu U Cluj, însă antrenorul a decis să nu îl titularizeze.

De fapt, vârf de atac va fi David Miculescu, în condițiile în care pe bancă se află și tânărul atacant Alexandru Stoian.

Echipele de start la U Cluj - FCSB

U Cluj: Lefter - Mikanovic, Poulolo, Cristea, Chipciu - Bic - Macalou, Nuno, Ștefănescu, Stanojev - Lukic

FCSB: Târnovanu - Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Korenica, Boutoutaou, Cisotti - Miculescu