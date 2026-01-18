Bayern Munchen, de neoprit în Bundesliga! Bavarezii au zdrobit-o pe Leipzig

Pe Red Bull Arena, gazdele au deschis scorul în minutul 20 prin Romulo Cardoso, însă bavarezii au revenit şi au punctat prin Serge Gnabry (50), Harry Kane (67), Jonathan Tah (82), Aleksandar Pavlovic (85) şi Michael Olise (88). Cu 50 de puncte, Bayern este lider autoritar, în timp ce RB Leipzig este pe 4, cu 32 de puncte.

Borussia Dortmund şi-a consolidat poziţia a doua în Bundesliga după ce a învins, pe teren propriu, cu 3-2, pe St Pauli. Golurile gazdelor au fost marcate de Julian Brandt (45+1), Karim Adeyemi (54) şi Emre Can (90+6, penalty), pentru oaspeţi punctând James Sands (62) şi Ricky-Jade Jones (72). Cu 39 de punte, BVB este pe locul 2, în timp ce St Pauli e "lanterna roşie", locul 18, cu doar 12 puncte.

Pe RheinEnergieStadion, FC Koln a învins cu 2-1 pe Mainz 05, prin dubla lui Ragnar Ache (56, 85), oaspeţii punctând prin Stefan Bell (29). "Ţapii" ocupă poziţia a 10-a, cu 20 de puncte, Mainz 05 situându-se momentan pe 17, cu 12 puncte.

Hoffenheim a învins cu 1-0 pe Bayer Leverkusen şi rămâne pe ultima treaptă a podiumului. Wouter Burger a marcat golul victoriei în minutul 9. Gazdele au 33 de puncte, în timp ce Bayer e pe 6, cu 29 de puncte.

Wolfsburg şi Heidenheim au încheiat nedecis, 1-1, după ce oaspeţii au deschis scorul în minutul 45+1 prin Adrian Beck, "lupii" egalând în minutul 80 prin Moritz Jentz. Wolfsburg este pe locul 12, cu 19 puncte, oaspeţii ocupând locul 16, cu 13 puncte.

Într-o altă partidă, SV Hamburg şi Borussia Moenchengladbach au terminat cu o remiză albă, 0-0.

Aşa cum se ştie, vineri, în prologul etapei, Werder Bremen şi Eintracht Frankfurt s-au anulat reciproc, 3-3.

Runda continuă cu partidele programate duminică seara.

Agerpres

