Al-Arabi - Al-Gharafa 0-1 (Joselu 1)

Minutul 30 - Ghinion teribil pentru Coman: accidentat, românul a fost schimbat cu Djalo.

Minutul 20 - Florinel Coman, activ în ofensivă, dar și cu o implicare importantă pe faza defensivă, în condițiile în care Al-Gharafa conduce și încearcă să lovească pe contraatac.

Minutul 1 - Fostul atacant al Realului, Joselu, a deschis scorul la primul atac din centrarea lui Brahimi. Coman, aflat în careu, n-a influențat faza.

Minutul 1 - A început meciul.

După un 2025 de coșmar, după cum Sport.ro a arătat aici, Florinel Coman (27 de ani) a pășit cu dreptul în 2026. Pentru că în primul său meci din acest an, fostul star al FCSB-ului a înscris un gol spectaculos, care s-a dovedit a fi decisiv pentru Al-Gharafa.

Având în vedere contribuția sa la victoria din rundă trecută, Coman tocmai a fost răsplătit de antrenorul Pedro Martins. Pentru că portughezul de 55 de ani, care mult timp l-a marginalizat pe Florinel, l-a inclus în primul 11 pentru marele meci din această seară cu Al-Arabi.

Acest duel Al-Arabi – Al-Gharafa e considerat meciul zilei, în Qatar Stars League. Pentru că aduce echipa lui Cosmin Contra, pe val la rândul ei, față în față cu liderul campionatului. Iar dacă Al-Arabi ar învinge, în această seară, Contra ar reuși o performanță remarcabilă: s-ar apropia la doar cinci puncte de lider cu o formație pe care a preluat-o de pe penultimul loc, în octombrie!

Sport.ro va oferi acest duel românesc din Qatar, în format LIVE TEXT, de la ora 18:30.

