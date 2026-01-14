Dorit de Dinamo, care nu a putut ajunge la un acord din cauza pretențiilor financiare ale lui Maccabi Haifa, Lisav Eissat se îndreaptă acum spre Rakow Częstochowa, fosta campioană a Poloniei.

Lisav Eissat ar urma să semneze cu Rakow



Ziarul polonez Przegląd Sportowy anunță că sunt șanse mari ca Lisav Eissat să devină noul jucător al lui Rakow, formație care mai are în componență un fundaș din naționala României, Bogdan Racovițan.



Interesant este că Lisav Eissat a jucat două meciuri contra lui Rakow chiar în acest sezon. S-a întâmplat în turul 3 preliminar din Conference League, iar fundașul de origine română a văzut cartonașul roșu la returul disputat în Israel.



Campionatul din Polonia se va relua la începutul lunii februarie, iar Rakow se numără printre candidatele la titlu. Echipa lui Bogdan Racovițan ocupă locul 4, cu 29 de puncte, doar unul sub primele două clasate Wisla Plock și Gornik Zabrze.

Florin Manea a anunțat că lucrează la transferul lui Eissat

Transferul lui Lisav Eissat ar urma să fie intermediat de Florin Manea, cel care îl reprezintă și pe Radu Drăgușin.



"Negociam acum pentru alt internațional român, pentru Eissat. S-ar putea să-l mut pe el înaintea lui Radu Drăgușin. Nu e vorba de România, e vorba de străinătate.



S-ar putea să-l mutăm de la Maccabi la o fostă campioană a țării respective. E un campionat intermediar. Mai puternic ca al nostru. E vorba de Polonia", a spus Florin Manea, marți, la Digisport.

