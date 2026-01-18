Eșecul suferit sâmbătă seară în Giulești, scor 0-1 în fața Rapidului, a declanșat un adevărat cutremur la Metaloglobus. Deși echipa nou-promovată a început anul cu o înfrângere, nu rezultatul de pe tabelă i-ar putea fi fatal tehnicianului de 47 de ani, ci discursul acid avut la finalul partidei.

Mihai Teja poate deveni deja prima victimă de pe băncile tehnice după reluarea campionatului, mandatul său urmând să se încheie brusc în urma unei ședințe programate duminică dimineață, potrivit GSP. Oficialii clubului au fost deranjați teribil de modul în care antrenorul a expus problemele interne la televizor.

„Nu am atacant, nu am cum să reușesc”

Imediat după fluierul final, Teja a venit la flash-interviu și și-a exprimat tăios nemulțumirea. Tehnicianul a lansat un atac frontal la adresa strategiei de transferuri, plângându-se că a fost nevoit să improvizeze în ofensivă și că nu are un lot competitiv pentru a face față rigorilor primei ligi.

„Nu negociem cu nimeni, nu știm niciun atacant, nu avem nimic pe listă, nu știu ce să zic. Am venit cu entuziasm, am arătat că vrem să câștigăm, chiar și după gol, dar nu e ușor să joci cu 5 underi, ești pe ultimul loc, e foarte greu, dacă nu înțelegem va fi foarte greu”, a spus Mihai Teja.

Referirea la Ghimfuș a fost picătura care a umplut paharul, fiind un semn clar că jucătorul a fost adus peste capul antrenorului. Discursul a fost catalogat de oamenii din club drept o serie de „declarații umilitoare”, scrie sursa citată mai sus, motiv pentru care conducerea a decis înlăturarea sa imediată.

25 de meciuri în toate competițiile a strâns Mihai Teja pe banca lui Metaloglobus, mandat început pe 14 iunie 2025. Bilanțul său pe banca bucureștenilor este unul modest, cu doar 3 victorii, 6 remize și 16 înfrângeri. Interesant este că, sub comanda sa, Metaloglobus a fost singura echipă care a epuizat toate schimbările posibile în primele 22 de etape, totalizând 110 modificări.

