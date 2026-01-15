EXCLUSIV Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58

Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul de Sport al Știrilor Pro TV, interviu inedit cu Florentin Petre, de la 19:58 Superliga
Florentin Petre a împlinit 50 de ani.

Florentin Petre este secundul lui Zeljko Kopic la Dinamo, club care se află în acest moment pe poziția a patra în clasamentul Superligii României.

”Câinii” au bifat 10 victorii și opt rezultate de egalitate în 21 de etape, la care s-au adăugat și trei înfrângeri. 38 de puncte a înregistrat până acum Dinamo.

Eminescu de la Dinamo împlinește 50 de ani. La Jurnalul din Sport de la Știrile Pro TV de la 19:58, interviu inedit cu Florentin Petre

În cadrul Jurnalului din Sport de la Știrile Pro TV, care începe în această seară la ora 19:58, puteți urmări un interviu special cu Florentin Petre realizat de reporterul Pro TV Matilda Popa.

Ca jucător, Florentin Petre a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Dinamo, UTA, CSKA Sofia, Terek Grozny și Victoria Brănești, unde s-a retras în 2011.

La clubul din Ștefan cel Mare, Petre și-a trecut numele pe tabela de marcaj de 14 ori în 118 apariții. 9400 de minute a consemnat fostul internațional român în echipamentul lui Dinamo.

