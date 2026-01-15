Cătălin Cîrjan (23 de ani), mijlocașul lui Dinamo, a fost ofertat din Metalist Harkov, fosta adversară a ”câinilor” din cupele europene. În schimbul acestuia, gruparea din Ucraina ar fi gata să plătească nu mai puțin de patru milioane de euro.



Așa cum Sport.ro a anunțat, Dinamo va încerca să obțină cinci milioane de euro din partea ucrainenilor, prețul fixat public de Andrei Nicolescu pentru căpitanul ”roș-albilor”. În plus, Cîrjan va avea ultimul cuvânt de spus în privința acestui transfer, după ce se va consulta cu familia.



Alexandru David: ”Cătălin Cîrjan e deja vândut”



Alexandru David, fostul președinte de la Dinamo, este de altă părere. E convins că transferul mijlocașului în Ucraina este ca și făcut, după care a argumentat.



„Andrei Nicolescu știa toate lucrurile acestea și a ieșit și a spus-o ca să nu fiți proști. A spus în weekend că este deficit de patru milioane de euro la club, și întâmplător, după două zile a venit ofertă de la Harkov.

Pe mine m-a uimit că are această preocupare să ambaleze povestea, că mai nou am văzut că nu mai interesează pe nimeni de nimic. A venit și a spus că are deficit, a inventat o poveste...



E deja vândut! E pregătită Dinamo să îl dea și pe trei milioane! V-a acomodat cu ideea, v-a făcut toată construcția asta și acum îl dă. Până sâmbătă e cu pachet cu fundă”, a spus David, potrivit iamsport.ro.

La Dinamo, Cîrjan a bifat 12 goluri în 65 de apariții, dar și șapte pase decisive. Fotbalistul poartă pe braț banderola de căpitan la formația dirijată de Zeljko Kopic.



Metalist, locul 7 în clasament



Clubul ucrainean se situează pe poziția a șaptea în clasamentul primului eșalon cu 24 de puncte, după ce a înregistrat în 15 etape șase victorii și șase rezultate de egalitate, la care s-au adăugat și trei înfrângeri.



Dacă mutarea se va concretiza, atunci Cîrjan va urca direct pe primul loc în topul celor mai bine cotați jucători de la Metalist. Cu o cotă de 2,5 milioane de euro pe piața transferurilor, Cîrjan îl va deposeda de prima poziție pe Iva Kalyuzhnyi (2 milioane).

