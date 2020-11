EXCLUSIV | Detaliul care anunta un sezon DE EXCEPTIE pentru FCSB: "La ultimul campionat luat nu era Gigi Becali aproape!" 

Geraldo Alves (40 ani) a vorbit despre forma buna a ros-albastrilor.

Ros-albastrii sunt lideri in Liga 1, la doua puncte de Universitatea Craiova, dupa ce au bifat a sasea victorie consecutiva. FCSB are cel mai bun atac, cu 32 de goluri inscrise, 18 dintre ele marcate de golgheterii Dennis Man si Florin Tanase, care au cate 9 reusite fiecare.

Castigator al Cupei Romaniei alaturi de FCSB in sezonul 2010/11, Geraldo Alves a vorbit despre forma incredibila a ros-albastrilor si a pus rezultatele excelente si pe seama absentei lui Gigi Becali din viata publica. Acesta a facut o paralela cu sezonul din 2015, cand FCSB a luat titlul in absenta patronului, care fusese eliberat conditionat dupa ce a executat un an si 10 luni de inchisoare din pedeapsa de 3 ani si 6 luni in dosarul schimbului de terenuri cu Ministerul Apararii.

"Arata foarte bine, a inceput putin greu, au avut si probleme cu Covid, dar s-au descurcat foarte bine. Are un grup solid, jucatori foarte buni, de viitor. Antrenorii care au venit au avut o interfenta foarte buna.

Exista o coincidenta ca la ultimul campionat luat nu era Gigi Becali aproape de echipa si au reusit sa iasa campioni. Jucatorii trebuie sa fie obisnuiti cu critici si interventiile patronilor, indiferent de echipa la care esti. La FCSB cred ca a ajutat putin faptul ca nu a mai vorbit, dar jucatorii s-au maturizat, exista mai multa liniste la echipa, s-a vorbit mai mult despre nationala decat despre Steaua zilele astea.

Cred ca staff-ul se pregateste deja pentru fiecare meci, fiind calificati in playoff deja, nu trebuie sa se gandeasca foarte mult la meciurile astea, ci la playoff direct. Cred ca asa vor gandi, va ajuta sa le dea pauza jucatorilor.

Cred ca apar niste jucatori noi, in forma existenta, e mult mai usor pentru tinerii care vin de la juniori. Cand echipa merge bine, e mai usor sa debutezi si sa joci intr-o echipa deja consolidata", a spus Geraldo Alves la PRO X.