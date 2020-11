Varianta supriza propusa de Belodedici in razboiul CSA-FCSB! "Nu inteleg cum a disparut echipa!" Ce spune dublul castigator al Cupei Campionilor Europeni

Miodrag Belodedici a ales sa sustina echipa din Liga 3, alaturi de alti fosti colegi din Ghencea.

Singurul fostbalist roman care a castigat Cupa Campionilor Europeni de 2 ori recunoaste ca nu intelege cum au ajuns cele 2 echipe in conflict. Cu toate acestea, el a declarat ca nu are de gand sa se implice in scandal. Noul Stadion din Ghencea este gata de inaugurare, iar CSA i-a dat interzis FCSB-ul pe arena construita din bani publici.

Belodedici nu doreste sa faca parte din conflict, dar recunoaste ca ar dori sa fie alturi de Gabi Balint, Tudorel Stoica, Bumbescu, Stefan Iovan sau Iulian Miu, cei care au declarat ca sunt sustinatori ai echipei din Liga 3.

"Eu le doresc foarte mult succes, sa promoveze in Liga a doua si sa ajunga in prima liga. Dar nu stiu! Nu inteleg ce s-a intamplat la CSA Steaua, la FCSB! Nu inteleg cum s-a pierdut echipa Steaua, cum a disparut, de ce a disparut, cine e de vina… Nu inteleg, nu pot sa inteleg!", a declarat Belodedici pentru Fanatik.

Fostul fotbalist al Stelei a declart ca sustine echipa CSA. De asemenea, Belodedici se intreaba unde s-au dus banii pe care echipa i-a produs inainte ca Becali sa preia clubul.

"Pai si eu o sustin! Și eu o sustin! Mi se pare extrem, extrem de interesant cum a disparut Steaua Bucuresti! Cum a putut sa dispara cu atatia bani, atatia bani in cont, cu atatia jucatori vanduti in strainatate, cu meciuri jucate in grupele Ligii Campionilor, in Cupa UEFA, la nationala.

Cum au putut sa dispara banii aia din club, ca sa nu poata continua, la fel ca si Steaua Rosie Belgrad?

Ce trebuia sa vina nu stiu cine sa preia clubul, ca nu mai aveau bani… Pai unde sunt banii aia din club? Unde sunt? Trebuia sa caute… nu vreau sa dau nume, pe unii, pe altii, sa preia clubul ca nu mai aveau bani! Nu stiu, nu puteau ei sa duca clubul asa?

Eu ma tot gandesc si mie mi-ar placea sa se impace cele doua cluburi, FCSB sa fie in prima liga si CSA in a doua divizie si sa joace si sa creasca si sa fie colaborare buna si sa creasca multi copii…

Ar fi extraordinar! Daca s-ar uni, ar cuceri Romania! In Ghencea e o baza sportiva extraordinara cu tot e nevoie si ce vor! Tot ce e necesar pentru sportul de performanta si pentru cresterea fotbalistilor", a spus vicepresedintele Comisiei pentru Fair-Play din cadrul Federatiei Romane de Fotbal.

