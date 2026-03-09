Drăgușin, martor la o situație înfricoșătoare: „E pierdut total! Nu știe ce l-a lovit“

În acest moment, Tottenham are cinci eșecuri succesive în Premier League. Și e la un punct de poziția a 18-a, prima care duce în Championship. Drama și mai mare e că echipa de pe locul 18, la ora actuală, pare a fi o adevărată forță fotbalistică, dacă facem comparația cu Tottenham! Pentru că West Ham a strâns opt puncte, în ultima perioadă, înregistrând două victorii, două egaluri și o singură înfrângere, în perioada în care Tottenham a pierdut tot!

Radu Drăgușin (24 de ani) a ajuns să joace, în mod constant, la Tottenham, în cea mai neagră perioadă din istoria recentă a londonezilor!

Tim Sherwood: „Igor Tudor pare pierdut total în Premier League“

Tabloul dezolant de la Tottenham e întregit de falimentul numirii lui Igor Tudor (47 de ani), în locul lui Thomas Frank.

De când îl are pe Drăgușin sub comanda sa, croatul a avut trei meciuri. Toate pierdute:

*1-4 cu Arsenal

*1-2 cu Fulham

*1-3 cu Crystal Palace

Văzând aceste rezultate, Tim Sherwood (57 de ani), fost jucător al lui Spurs, a luat foc, în cadrul intervenției sale, la Sky Sports.

„Cred că Igor Tudor a fost lovit în plin de duritatea competiției, în Premier League. Nu e ușor aici. E o întrecere aprigă. În unele momente, Tudor pare pierdut total pe margine, de parcă nu știa nimic despre ce se întâmplă aici. Și a trecut de la nivelul unui antrenor, care garanta salvarea de la retrogradare, la a spune că n-are jucători pe diferite posturi, că are o echipă nepregătită fizic și foarte mulți accidentați. Trebuie însă să se descurce cu ce are și să renunțe la astfel de inepții“, a tunat Tim Sherwood.