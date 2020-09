Adrian Mihalcea nu vrea sa mai auda de Dinamo: "Am avut discutii cu Cosmin, am zis din start ca nu vin si m-a inteles. Stie de ce nu as mai veni. Am pus punct. "

Adrian MIhalcea nu vrea sa se mai intoarca la Dinamo.

Adrian Mihalcea (44 de ani) a ramas cu un gust amar dupa despartirea din postura de antrenor principal al lui Dinamo. Fostul jucator al "cainilor" spune ca nu a ramas dezamagit de cineva anume, ci de intreaga situatie creata de pandemie. Mihalcea nu vrea sa se mai intoarca la Dinamo, deoarece isi doreste sa fie antrenor principal.

"Am avut discutii cu Cosmin, am zis din start ca nu vin si m-a inteles. Stie de ce nu as mai veni. Am pus punct. Nu este cazul. O sa imi continui cariera de antrenor principal. Momentan astept pentru ca asa este viata noastra, dar cu siguranta pe aceata linie de antrenor principal voi merge.

Eu venisem antrenor la Dinamo cand inca nu incepuse aceasta pandemie. Practic, eu eram setat pe un meci la trei zile de cand am semnat. Atunci cand s-a oprit fotbalul si cu toate problemele de la Dinamo, ca le stim. Neplata, dar si jucatori care plecau. A devenit o perioada foarte, foarte grea. Sunt multe alte chestii care s-au intamplat, dar nu conteaza. Atunci cand veneam dupa doua rezultate pozitive, reusisem sa iesim dintr-o perioada cand nici jocul, dar nici rezultatele nu apareau.

Am ramas dezamagit, da, dar mai mult pe contextul in care s-au intamplat toate cele. Nu am nimic personal cu nimeni. Pentru mine ramane ca o lectie din care am invatat extraordinar de multe. Nu e un capat de tara ce s-a intamplat cu mine la Dinamo. Am un mare noroc ca sunt tanar si foarte bine ca mi s-a intamplat acest lucru la inceput", a declarat Adrian Mihalcea la emisiunea Ora exacta in Sport de pe PRO X.