BREAKING NEWS | Dinamo aduce un mijlocas cu peste 100 de meciuri in La Liga si La Liga 2! Se mareste BRIGADA de spanioli in Stefan cel Mare

Dinamo a mai prezentat oficial un transfer.

Clubul din Stefan cel Mare a anuntat oficial transferul lui Borja Valle Balonga (28 de ani), ultima oara jucator la Deportivo la Coruna.

87 de meciuri a evoluat Balonga in tricoul lui Deporitvo, dintre care 24 in prima liga din Spania, unde a reusit sa inscrie si 3 goluri.

In La Liga 2, Balonga are 111 meciuri jucate, in care a reusit sa inscrie 20 de goluri si 8 pase decisive.

Cota de piata a mijlocasului este de 800.000 de euro, potrivit Transfermarkt.

De-a lungul carierei a mai evoluat la Ponferradina, Ourense, Real Oviedo, Deportivo la Coruna si Elche.

"Directorul sportiv Rufo Collado anunta prin intermediul site-ului oficial, www.fcdinamo.ro, ca FC Dinamo Bucuresti a ajuns la un acord cu mijlocasul spaniol Borja Valle Balonga, ultima oara la Deportivo La Coruna, pentru transferul la clubul din Stefan cel Mare.

Borja Valle Balonga, nascut pe 9 iulie 1992, va sosi la Bucuresti pentru a efectua vizita medicala si pentru a semna un contract cu clubul nostru, a declarat directorul sportiv al ros-albilor", se arata in comunicatul clubului.