Oltenii ocupă locul doi cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul „U” Cluj, în timp ce „feroviarii” se află pe poziția a patra, la trei „lungimi” distanță de ambele fruntașe.

Daniel Pancu a prefațat Universitatea Craiova - CFR Cluj

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat confruntarea cu miză directă în lupta pentru titlul de campioană a României.

Tehnicianul a transmis că s-ar bucura daca echipa sa ar juca de la egal la egal împotriva celui mai puternic adversar din play-off.

„În afară de Masic nu avem probleme, cred că sunt șanse mari să evolueze și Popa. Ne-am odihnit o săptămână, simțeam nevoia după toate jocurile cu mare presiune din finalul campionatului regular.

Nu am avut foarte mulți jucători plecați la naționale, ne-am reunit ușor-ușor și cred că suntem pregătiți pentru aceste opt etape care vor decide multe lucruri. Fiecare punct contează. Îmi doresc să fim sănătoși în primul rând și la final să ne bucurăm de atingerea unui obiectiv.

La fotbal poți să-ți propui un lucru și în două minute să ți se dea toate planurile peste cap. În campionat a fost diferență foarte mare în favoarea lor, în Cupă ne-au bătut în prelungiri, diferența a fost mult mai mică, dar tot în favoarea lor.

Mi-ar plăcea ca după jocul de luni seara să pot să spun că am jucat de la egal la egal cu cea mai bună echipă cotată din play-off.

Pancu: „Sperăm să obținem mai mult”

Bancu e cel mai important, de departe, dar să nu uităm că 'U' Cluj a câștigat toate meciurile fără Chipciu, e cam același lucru. E o pierdere importantă pentru ei și sperăm să obținem mai mult. În cazul unei victorii sigur că am fi tot departe, dar se schimbă mult discuția referitoare la locul 1.

O victorie la Craiova ar însemna foarte mult la nivel de moral. Nu mai vorbesc de egaluri, orice punct e foarte bine venit în contextul ăsta.

Nu prea mă gândesc niciodată la egal, noi pregătim jocurile pentru a le câștiga. Au un public cald, vine multă lume la meciuri, dar nu cred că se poate pune problema la vreun jucător de-al nostru să simtă presiunea oricărui public din România”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului dintre olteni și clujeni.