Liderul la zi din Superliga primește luni, 6 aprilie, vizita formației pregătite de Daniel Pancu, pe stadionul „Ion Oblemenco”. Oltenii au înregistrat un eșec și o victorie în primele două etape din play-off, iar partida de la începutul săptămânii viitoare marchează a patra confruntare directă din actuala stagiune. Până acum, Craiova a bifat o victorie în Gruia (3-2) și o remiză acasă (1-1) în sezonul regulat, la care se adaugă un succes pe teren propriu, scor 3-1 obținut după prelungiri, în sferturile Cupei României.

Obiectivul tehnicianului portughez

Filipe Coelho nu concepe un pas greșit. Oltenii sunt cu gândul doar la victorie, deoarece doresc să-și securizeze prima poziție în clasament.

„Întâlnim o echipă CFR Cluj pe care am mai întâlnit-o de câteva ori, ultimele două dăți pe teren propriu, ne cunoaștem foarte bine. O echipă cu calitate, organizare foarte bună, va fi un meci dificil pentru noi. Dar jucăm acasă și sper ca suporterii să vină cu energie foarte bună, este momentul să fim din nou împreună, să îi ajute pe jucători în momente dificile și în final să reușim să obținem cele trei puncte puse în joc. Următorul meci este cel mai important pentru noi, importante sunt punctele, mai importante ca în trecut. Dar abordarea noastră este să dăm totul, să ne respectăm adversarii, care sunt foarte buni, dar noi trebuie să facem totul pentru a câștiga cele trei puncte. Nu e important ce s-a întâmplat în trecut, va fi o poveste diferită cu siguranță acum, jucătorii s-au întors recent după acțiunile de la echipa națională, trebuie să avem grijă de ei, că vin din țări diferite, călătorii diferite. Vom pregăti meciul foarte bine, cu un singur obiectiv: 3 puncte”, a spus antrenorul Universității Craiova.

Coelho și-a prelungit contractul cu oltenii

La începutul acestei săptămâni, tehnicianul lusitan a semnat un nou acord cu clubul, prelungindu-și înțelegerea pentru încă un an.

„Pentru mine ca antrenor e important să-mi văd jucătorii la națională, am avut oportunitatea să lucrăm lucruri diferite în ultima perioadă, dacă vrem să fim cea mai importantă echipă trebuie să ne adaptăm, echipele importante trimit jucători la națională. Dacă mă gândesc la mine și la echipă aș fi vrut pe toți jucătorii la pregătire, dar eu prefer să se ducă și să-și reprezinte țara cu mândrie. Sunt foarte fericit de prelungire, vreau un proces lung în cadrul clubului, înseamnă că echipa e foarte mulțumită de mine, a fost o dorință comună să continuăm. Pentru că înțelegerea dintre mine și club a fost dincolo de acea semnătură. Am testat câteva lucruri în ultima perioadă, am avut un meci amical, unde am putut să observăm o dinamică diferită a jocului, am pregătit acest meci ca de obicei, jucătorii care au fost aici au fost foarte importanți. Am urmărit jucătorii care au evoluat pentru echipele naționale, i-am urmărit pe toți, acum avem încă 3 zile pentru a pregăti meciul cu CFR Cluj și doar la acest meci ne concentrăm.

Clasamentul nu este cel mai important, important este unde ne vom clasa la final, suntem o echipă foarte bună, cu calitate, așteptăm greșeala adversarului, să jucăm pe contraatac. Ei au jucători care pot echilibra partida, chiar și la fazele fixe ne pot crea probleme, sunt o echipă pragmatică, dar au niște puncte care pot fi exploatate. Pot înțelege așteptările suporterilor, dar toate meciurile sunt dificile, jocurile în vremurile de astăzi nu sunt ușoare, sunt foarte dificile, important este să câștigăm punctele. Desigur avem niște semne de întrebare, niște îndoieli vizavi de lot acum, dar mai avem 3 zile la dispoziție și vedem ce se va putea întâmpla până atunci”, a punctat Filipe Coelho.