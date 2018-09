Varianta BOMBA pentru banca FCSB-ului! El este omul care ii poate lua locul lui Nicolae Dica! A fost contactat deja

Desi Edi Iordanescu a fost prima varianta vehiculata, alta este tinta lui Gigi Becali.

Postul lui Nicolae Dica este in mare pericol! Criticat pentru prima data de Gigi Becali dupa egalul de la Cluj, 1-1 cu CFR, Dica a primit un ultimatum - imbunatateste jocul echipei sau pleaca!

"Dica are o vina. Si el si Meme si toti au vina. Eu am pus acolo niste pastori. Daca nu alearga echipa si nu e bine pregatita echipa si da numai pase la adversar vina pleaca de la cap. Si Meme si Dica si toata lumea. Eu am dat bani multi acolo, 15.000-20.000 de euro salarii. Daca ei iau banii astia si alearga mai putin decat unul care ia 3.000 nu e in regula. La Viitorul puteau si nu mai pot. Coman si Nedelcu puteau si aici nu mai pot. Tanase n-a crescut deloc. Cum?



Lasa-ma 13 etape si o sa vedem. E posibil dupa 13 etape sa fie toata lumea schimbata, dar lasati omul 13 etape sa-si faca meseria. Poate el asa a facut antrenamente sa fie puternic dupa 2-3 etape. Daca joaca asa echipa nu o sa mai ramana, dar la finalul etapei a 13-a discutam. Daca o sa joace echipa cum a jucat in seara asta o sa aduc 10 antrenori. Unul sa antreneze si inca 9 sa dea sfaturi, sa fie consilieri. E posibil asa ceva? Sa nu poti sa legi 3 pase" spunea Becali la finalul partidei cu CFR Cluj.

Varianta surpriza

In ciuda faptului ca a decis sa-i mai acorde timp lui Dica, Gigi Becali se gandeste si la inlocuitor. Varianta des vehiculata a fost Edi Iordanescu, insa patronul echipei are un alt nume in minte. Conform Digi Sport, Becali vrea sa-l aduca la FCSB in locul lui Nicolae Dica pe antrenorul celor de la Gaz Metan Medias, Mihai Teja!

Teja ar fi fost deja contactat pentru a se testa disponibilitatea acestuia de a veni la FCSB. Antrenorul de 39 de ani este la al 4-lea club din cariera (are 2 mandate la U Cluj) si a impresionat alaturi de Gaz Metan in acest sezon - Medias este pe locul 4 in clasament, la 1 punct in spatele liderului FCSB.