Banel vrea ANTRENOR la FCSB si e gata sa primeasca foaia cu echipa de la Becali: "De ce nu? Asta e!" Anuntul senzational al lui Nicolita

Banel Nicolita are obiective mari in noua cariera!

A promovat cu Faurei in C si se gandeste sa ajunga rapid in Liga 1. E gata de sacrificii importante! Banel vrea la FCSB. Ar fi dispus chiar sa-i asculte indicatiile tactice lui Gigi Becali.

"Vreau sa devin antrenor. As lucra cu Becali chiar daca mi-ar da hartia cu echipa de start. De ce nu? Asta e... Ascultati-ma! Daca ati deveni patroni si ati investi 50-60 de milioane de euro, ati avea toti preferinte in materie de jucatori. Si eu, daca as fi patron la Faurei, as impune unul-doi jucatori preferati. Nu exista 11 jucatori impusi din 11. Gigi are doar doua-trei preferinte. Nu mai dati in Steaua, nu mai dati in Gigi, ca muriti fara el. E singurul om care tine fotbalul romanesc. Fara el, nici presa scrisa, nici televiziunile n-ar mai avea subiecte. Uitati-va cum creste audienta cand apare Gigi! Vorbim despre omul numarul 1 din Romania. Bun, rau, trebuie sa-l acceptam", a spus Banel in Fanatik.

Lui Nicolita ii pare rau ca Becali s-a certat cu Armata, dar crede ca pacea e aproape: "Toata lumea ar avea de castigat daca s-ar intampla asta. Important e sa se gaseasca o solutie de compromis. Suporterii sunt aceiasi. Cred ca se va gasi o solutie si se va reveni la o singura echipa!"