Primele nume aparute pentru inlocuirea lui MM Stoica si Dica! Becali a anuntat REVOLUTIE la FCSB

Nicolae Dica si MM Stoica mai au cateva etape ca sa redreseze jocul echipei.

FCSB n-a castigat la Cluj cu CFR si a fost dominata copios in repriza a doua. Cu un singur puncte in fata Astrei in clasament, Becali a rabufnit la adresa cuplului MM - Dica si a anuntat ca cei doi pot fi schimbati dupa 13 etape.

Nu doar jocul echipei este motiv de nemultumire pentru Becali. Si venirea lui Rusescu pe un salariu de 25.000 de euro pe luna la recomandarea lui MM Stoica este motiv de repros al lui Becali. Atacantul a semnat inaintea partidei cu Rapid Viena, cand Becali spera ca echipa sa se califice in grupele Europa League si sa beneficieze de bonusul de 10 milioane de euro de la UEFA.

Echipa nu s-a calificat, iar Becali a cerut ca Rusescu sa nu mai joace titular, ci sa fie rezerva lui Gnohere.

Becali are deja in minte numele urmatorului antrenor, dar si al unui manager care sa-i ia locul lui MM Stoica. Edi Iordanescu si Narcis Raducan ar fi cei doriti de Becali la FCSB, scrie Fanatik. Si Gica Popescu ar fi pe lista lui Becali, insa acesta este constient ca sunt sanse mici ca "Baciul" sa accepte propunerea de a conduce FCSB.

Imediat dupa remiza dintre CFR si FCSB, Gigi Becali a lansat un atac virulent la adresa cuplului Dica - MM Stoica. Pregatirea fizica a jucatorilor este si ea reprosata.

“De unde sa ma pricep eu si la asta? Eu vad pe teren ca nu stau bine fizic, dar ce sa fac? Asta sa faca MM, sa faca Dica, sa faca preparatorii, eu sunt doctor? Si doctor ma vreti? Nu ma pricep la asta. I-am spus lui MM, care e situatia, ca nu avem pregatire fizica? Mi-a spus ca nu e adevarat, a zis ca avem cel mai bun preparator din toata Europa.

Asa mi-a spus. Dupa 13 etape, o sa constat eu! Si fara MM. Dupa 13 etape, o sa vedeti ca o sa constat eu! O sa ma interesez. Dar discutam dupa 13 etape, o sa vedeti ce se va intampla la FCSB. Dar pana atunci, hai sa-l lasam in pace…

Va dau cuvantul meu de onoare ca nu-l dau afara pana atunci. Are vina si el si toti… Si el, si MM, si toti au vina. Eu am pus acolo niste pastori sa pasca. Si daca nu alearga echipa si nu e bine pregatita si da numai pase la adversar, atunci e de vina de la cap, cu MM, cu Dica, toata lumea. E posibil ca dupa 13 etape sa fie schimbata toata lumea, o sa vedem. Dar sa-l lasam pana atunci. Daca echipa joaca tot asa dupa etapa a XIII-a, nu o sa mai ramana“, a afirmat el.