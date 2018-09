VIITORUL 1-0 HERMANNSTADT | "Schimbam echipa de 2 ori pe an, dar producem fotbal" Reactia lui Hagi dupa victoria care o duce pe Viitorul la 2 puncte sub FCSB

Viitorul spera intr-o noua calificare in play-off.

Antrenorul celor de la Viitorul, Gica Hagi, a vorbit dupa victoria cu 1-0 in fata lui Hermannstadt, a doua consecutiva dupa cea cu CFR Cluj, succes care a dus-o la 2 puncte de liderul FCSB.

"Tinand cont de toate aspectele care au fost inainte de meci, cu atatia jucatori plecati la loturi, a fost dificil sa-i reconectam. Stiam ca intalnim o echipa buna, cu colectiv puternic. Greu sa-i desfaci, am avut rabdare, am facut lucruri bune.



Am avut ocazii, am primit penalty. Era importanta victoria, e foarte bine sa legi 2 victorii la rand, iti vine incredere. Am lot de 23, am incredere in toti jucatorii si cand vor fi meciul mai des vom schimba.



Schimbam multi jucatori, suntem nevoiti sa facem asta in pauze, atat vara, cat si iarna. Ne trebuie si noua o perioada pentru omogenizare. Echipa are in continuare talent, avem jucatori foarte tineri. Jucatorii din atac sunt 2 nascuti in 1999, unul in 1998. Mijlocasul din fata apararii este nascut in 1999.



Ianis creste, joaca din ce in ce mai bine. Dragus e nascut in 1999, n-a fost proaspat in idei. E un jucator important si vom merge in continuare cu el. Am fost foarte seriosi, am pierdut de putine ori mingea la mijloc. Nu i-am lasat spatii adversarului, am produs fotbal. Este important sa muncim in continuare, sa luam fiecare meci in parte.



La fel va fi (la Craiova). M-as bucura (sa fie 3-3), va fi un meci frumos" a spus Gica Hagi la Digi Sport.