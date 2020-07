Ruben Albes, luat la tinta de Valeriu Iftime! Patronul lui Botosani nu are incredere in spaniol: "Eu nu stiu cine e asta de la Hermannstadt"

Ruben Albes a reusit prima victorie cu echipa din Sibiu, in fata lui Poli Iasi, cu 3-2.

In primele doua meciuri antrenorul adus de Anamaria Prodan in Romania a fost invins de Viitorul si de Clinceni.

Patronul echipei FC Botosani, Valeriu Iftime, nu are incredere in spaniol si considera ca avem multi antrenori tineri de valoare in Romania pe care nimeni nu ii vede.

"Nu ma provocati cu antrenorul spaniol si cu Hermannstadt. Noi avem niste antrenori in romania extraordinari de buni. Poenaru si Croitoru pe care nimeni nu ii vede. Sunt super antrenori. Asta nu inseamna nu putem aduce valori din afara, dar aduci valori care sunt mult peste ce avem. Valori care aduc un plus fotbalului, eu sunt convins ca in Romania sunt multi antrenori tineri buni pe care nu ii cauta nimeni. Incercam oameni mai vechi, cu mentalitati diferite si eu cred ca fotbalul trebuie sa se innoiasca.

Eu nu stiu cine e asta de la Hermannstadt . Poate va fi un teoretician ca examenele nu sunt practice la antrenor, sunt scrise. Spania este o tara a fotbalului si nu este deloc greu sa vina un spaniol sa antreneze la noi, dar eu cred ca sunt multi antrenori tineri romani care pot face lucruri frumoase la noi", a spus Valeriu Iftime pentru PRO X.