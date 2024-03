Albion Rrahmani, omul cu dubla, cu zâmbetul pană la urechi: "Am meritat această victorie"

Într-un derby plin de spectacol, Rapid București a obținut o victorie zdrobitoare împotriva rivalilor de la FCSB, încheind meciul cu un impresionant scor de 4-0. Rrahmani, autorul a două goluri, a împărtășit bucuria triumfului echipei.

Cu tribunele pline de suporteri pasionați, atmosfera a fost electrică, iar Rrahmani a transmis mulțumiri fanilor rapidiști pentru sprijinul lor entuziast.

"A fost o sărbătoare pentru toți, am sărbătorit împreună, am jucat foarte bine, am meritat această victorie", a exclamat el plin de entuziasm, pentru Digi Sport.

Despre scorul de 4-0, Rrahmani a menționat că echipa ar fi putut marca și mai mult, evidențiind determinarea lor de a oferi un spectacol de calitate. "Am mai și ratat ocazii, așa cum se vede", a adăugat el.

Referitor la starea sa fizică, după accidentarea la gleznă, ce l-a ținut departe de teren aproape trei luni, Rrahmani și-a asigurat suporterii că se simte bine, iar piciorul său este în formă. "Voi trage de mine ca să continui așa până la finalul sezonului", a subliniat jucătorul, arătându-și devotamentul față de echipă.

Talismanul norocos al kosovarului

Cu recunoștință, Rrahmani a menționat importanța familiei în parcursul său și a evidențiat influența pozitivă a tatălui său. "Talismanul meu norocos este familia mea, ma antrenez mult cu tatăl meu, si el a fost fotbalist la rândul său și i-am moștenit talentul", a spus atacantul.

Tehnică sau noroc?

Rrahmani a dezvăluit gândul din spatele golului marcat în minutul 53, gol superb, ușor lobat peste portarul echipei adverse: "Am vrut să înscriu normal, am lovit-o ciudat, dar a fost gol... și e bine, sunt niște sentimente geniale când marchezi."

Cu această victorie hotărâtoare și cu optimismul evident în declarațiile lui Rrahmani, Rapid București continuă să demonstreze că este o forță de temută în lupta pentru titlu. Echipa rămâne concentrată și plină de energie, consolidându-și locul în fruntea clasamentului.

Clasament Superligă