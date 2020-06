Unde e Enrique Iglesias? :)) Ruben Albes, aparitie cuminte la meciul cu Clinceni

Spaniolul de 35 de ani de pe banca Sibiului si-a atras ironii dupa debutul in Liga 1.

"Zici ca era venit direct din club", s-a amuzat Basarab Panduru cand l-a vazut pe Albes la Ovidiu, in confruntarea cu Hagi.



Azi, pentru meciul cu Clinceni, ibericul n-a renuntat la nasturii descheiati, dar a preferat o culoare care i-a cumintit radical look-ul. :)



Ruben Albes a preluat-o pe Hermannstadt dupa ce contractul lui Vasile Miriuta a fost reziliat. Obiectivul spaniolului este evitarea de la retrogradare. In prima etapa cu el pe banca, Sibiul a pierdut cu 4-1 in fata Viitorului lui Hagi.