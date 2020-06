Cum il apara Anamaria Prodan pe Ruben Albes dupa infrangerea usturatoare cu Viitorul: "Va fi un Mourinho de Romania, va fi al doilea Reghe in Romania"

Viitorul a castigat cu 4-1 in fata lui FC Hermannstadt, iar noul antrenor de la Sibiu a debutat cum nu se putea mai rau in Liga 1.

Dupa acest meci, Anamaria Prodan nu este dezamagita de rezultat si spune ca spanioul are nevoie de timp pentru a cunoaste echipa si campionatul romanesc.

"Chiar nu sunt dezamagita. Vine dintr-un alt fotbal, trebuie sa-si cunoasca jucatorii… Cred ca este un antrenor tanar care va arata ceva in fotbalul romanesc si care va invata din fotbalul romanesc. S-a dorit foarte mult o schimbare. Daca cei de la Hermannstadt ar fi rămas cu antrenorul vechi sau ar fi adus un antrenor roman, nimeni nu ar fi garantat ca poate sa tina echipa in prima liga. Nici Mourinho nu-ti ofera o garantie, daca-l aduci astazi. Fotbalul nostru este atipic, este adevarat, dar eu cred foarte tare il el. In agentia noastra, monitorizam antrenori cum monitorizam jucatorii. Este un plan schimbat de la cap la coada. Ei fiind obisnuiti sa joace minge lunga probabil ca aici a fost o problema ca aici au incercat sa joace fotbal. Cand firma de impresariat a propus mai multi antrenori, una dintre conditii a fost ca antrenorul sa joace fotbal", a declarat noul finantator de la Sibiu pentru LookSport.

De asemenea, Anamaria Prodan spera ca Ruben Albes sa devina Mourinho de Romania.

"Va fi un Mourinho de Romania, va fi al doilea Reghe in Romania. Asta imi doresc. Imi doresc sa se salveze echipa pentru ca este o echipa frumoasa, cu suporteri frumosi. Asta cu schimbam antrenorul si facem soc e tot o mentalitate romaneasca", a spus impresarul roman.