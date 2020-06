"Fotbalul e fotbal, e de necrezut cate ocazii am avut..." Reactia lui Ruben Albes dupa a doua infrangere la rand in playout

Spaniolul Albes e dezamagit de rezultat duoa 0-1 cu Clinceni.

Hermannstadt are emotii mari cu retrogradarea. Albes are doua infrangeri in doua meciuri pe banca sibienilor.

Albes spune ca ghinionul a stat in calea primului rezultat pozitiv de cand el a preluat echipa, in urma cu doua saptamani.

"Fotbalul e fotbal, e de necrezut... Am avut o multime de sanse, Clinceni a marcat la singurul sut pe poarta. Fotbalul nostru a fost bun, identitatea noastra a fost buna. Am fost mai buni decat adversarii, dar asta e fotbalul. Avem noi oportunitati la meciurile urmatoare. Incercam sa pregatim partidele si sa uitam de jocul de azi. E singura cale sa facem victoriile sa revina. Trebuie sa muncim, sa avem putin mai mult noroc, eu am incredere in echipa asta", a spus Albes la Digisport.