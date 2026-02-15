Costel Gâlcă și-a criticat elevii la finalul partidei Farul - Rapid 3-1, nemulțumit fiind de felul în care s-au prezentat pe fază defensivă și pe lipsa de eficiență în atac.

Costel Gâlcă, ironic după eșecul cu Farul

Gâlcă și-a încheiat intervenția de la flash-interviuri într-o manieră sarcastică, spunând ironic că derby-ul cu Dinamo din runda următoare va fi un meci ușor.

„Am spus și la conferință, e o echipă agresivă, au câștigat mingea a doua, ne-au prins și prost poziționați. N-am avut echilibru defensiv, i-am lăsat 1 contra 1, au marcat 3 goluri... Sincer, știam ceea ce fac, cum joacă, dar e greu când tu n-ai un marcaj preventiv pe pozițional.

În multe faze i-am lăsat 1 contra 1, am urcat... Dacă i-am lăsat așa, e greu să te aperi. După aceea am avut ocazii, puteam să marcăm, n-am avut inspirație în fața porții. Am avut câteva situații clare de a marca. Nu știm cât va sta Aioani accidentat, sper să se recupereze cât mai repede.

E puțin, ne dorim să câștigăm orice meci, dar nu e ușor. Cu nicio echipă n-am câștigam ușor, campionatul e destul de strâns. E o soluție să joace toți împreună (n.r.- despre Petrila, Moruțan și Dobre), depinde și de forma fiecăruia. Să fie toți trei în primul 11 e posibil. Sunt supărați suporterii, vin după noi, ne susțin, e dezamăgire mare când nu câștigăm.

(n.r.- despre derby-ul cu Dinamo) Un meci ușor, ca toate celelalte. Sunt ironic. Sunt meciuri destul de echilibrate anul acesta, trebuie să ne ridicăm, să abordăm meciul cu Dinamo cum trebuie”, a declarat Costel Gâlcă, după Farul - Rapid 3-1.

Victorie crucială pentru Farul cu Rapid

Farul a învins-o duminică seara, pe teren propriu, scor 3-1, pe Rapid, în etapa a 27-a din Superligă. În clasament, giuleștenii sunt pe locul 3, cu 49 de puncte, în timp ce dobrogenii se află pe a 11-a poziție, cu 37 de puncte.