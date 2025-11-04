Valeriu Iftime le privește de sus! Patronul a numit echipele care vor intra în play-off

Valeriu Iftime le privește de sus! Patronul a numit echipele care vor intra &icirc;n play-off Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Valeriu Iftime a numit echipele care vor intra în play-off.

TAGS:
valeriu iftimeplay-offFC Botosani
Din articol

FC Botoșani are un sezon fantastic. Formația antrenată de Leo Grozavu se află pe primul loc în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid.

Moldovenii au remizat, scor 0-0, în etapa trecută cu Petrolul, într-un meci în care Botoșani a ratat un penalty în ultimele minute.

Valeriu Iftime a numite echipele care vor intra în play-off

Patronul lui FC Botoșani este în continuare surprins de performanța reușită de echipa lui.

Valeriu Iftime a vorbit despre echipele care au cele mai mari șanse la play-off și a pus-o pe FCSB printre formațiile care vor prinde cu siguranță primele șase locuri la finalul sezonului regulat.

„Sigur vine FCSB-ul, e clar că Rapid, Craiova, Dinamo, noi, FCSB-ul. Oțelul e bună, între Oțelul, Argeș și Farul.

Oțelul mi se pare că e o echipă bună. Vă dați seama, ce a ajuns Botoșaniul. Să spună cine intră în play-off. Mi se par cei de la Galați buni, nu știu dacă o să aibă stabilitatea financiară.

Farul e obișnuit să joace sus și Argeșul care are o echipă bună”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit fanatik.ro.

Pentru FC Botoșani urmează partida cu Farul din deplasare, care va avea loc vineri, 7 noiembrie, de la ora 20:30 și va putea fi vizionată în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Patronul Sănătății Cluj i-a dat replica lui Valeriu Iftime după ce a fost făcut praf: &rdquo;Mă bag să joc și &icirc;n campionat&rdquo;
Patronul Sănătății Cluj i-a dat replica lui Valeriu Iftime după ce a fost făcut praf: ”Mă bag să joc și în campionat”
Fără menajamente, Valeriu Iftime a desființat un patron: &rdquo;Am asistat la un circ! I-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul&rdquo;
Fără menajamente, Valeriu Iftime a desființat un patron: ”Am asistat la un circ! I-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul”
Valeriu Iftime s-a lămurit: &rdquo;Ele sunt echipele care joacă la titlu&rdquo;
Valeriu Iftime s-a lămurit: ”Ele sunt echipele care joacă la titlu”
ULTIMELE STIRI
Rinat Ahmetov, investitor &icirc;n Superligă? Reacție oficială
Rinat Ahmetov, investitor în Superligă? Reacție oficială
Marea problemă a lui Ianis Hagi: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat a lăsat urme ad&acirc;nci
Marea problemă a lui Ianis Hagi: ce i s-a întâmplat a lăsat urme adânci
Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu portarul lui Oviedo
Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se întâmplă cu portarul lui Oviedo
Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB &icirc;l vrea: &bdquo;Una dintre cele mai senzaționale mutări&rdquo;
Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB îl vrea: „Una dintre cele mai senzaționale mutări”
&bdquo;E unul dintre primii 5 atacanți din lume&rdquo;. Costel Pantilimon știe cine poate opri Rom&acirc;nia din drumul către Mondial
„E unul dintre primii 5 atacanți din lume”. Costel Pantilimon știe cine poate opri România din drumul către Mondial
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Lovitură de proporții dată de FCSB!

"Lovitură de proporții dată de FCSB!"

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: Mă &icirc;ntrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!

Capello a văzut Interul lui Chivu și s-a lămurit: "Mă întrebați cine e favorită la titlu? Vă spun!"

Gigi Becali a anunțat decizia &icirc;n cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul rom&acirc;nesc

Gigi Becali a anunțat decizia în cazul lui Dennis Politic, la 5 luni după schimbul verii din fotbalul românesc

Cosmin Olăroiu a văzut ce se &icirc;nt&acirc;mplă la FCSB și a făcut un pariu

Cosmin Olăroiu a văzut ce se întâmplă la FCSB și a făcut un pariu

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Umilită de Jaqueline Cristian, Danielle Collins a refuzat o ofertă de 500 de milioane de dolari

Rinat Ahmetov devine investitor &icirc;n Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000&euro;!

Rinat Ahmetov devine investitor în Superligă după o afacere fabuloasă, de 800.000.000€!



Recomandarile redactiei
Marea problemă a lui Ianis Hagi: ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat a lăsat urme ad&acirc;nci
Marea problemă a lui Ianis Hagi: ce i s-a întâmplat a lăsat urme adânci
Rinat Ahmetov, investitor &icirc;n Superligă? Reacție oficială
Rinat Ahmetov, investitor în Superligă? Reacție oficială
Liviu Antal, rom&acirc;nul cu coregrafie &icirc;n Lituania: &rdquo;E un moment unic&rdquo; + &rdquo;&Icirc;n ultimii ani, au ridicat și ei nivelul&rdquo;
Liviu Antal, românul cu coregrafie în Lituania: ”E un moment unic” + ”În ultimii ani, au ridicat și ei nivelul”
Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu portarul lui Oviedo
Va fi un nou sezon de coșmar pentru Horațiu Moldovan! Ce se întâmplă cu portarul lui Oviedo
Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB &icirc;l vrea: &bdquo;Una dintre cele mai senzaționale mutări&rdquo;
Au reacționat imediat după ce s-a aflat că FCSB îl vrea: „Una dintre cele mai senzaționale mutări”
Alte subiecte de interes
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a am&acirc;nat meciul FC Botoșani - FCSB: &rdquo;O dau pe interes!&rdquo;
Valeriu Iftime, acuzații dure după ce LPF a amânat meciul FC Botoșani - FCSB: ”O dau pe interes!”
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Farul Constanța - FC Botoșani 0-1 | Ultimul meci pentru Gică Hagi la Farul?
Demis Grigoraș, gura de tun a Rom&acirc;niei &icirc;n meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
Demis Grigoraș, gura de tun a României în meciul cu Cehia, 31-30. A marcat și din aeriană, a punctat și prin aruncări violente
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie &icirc;n play-off
CFR Cluj - Rapid 3-2. Dan Petrescu a revenit cu o victorie pe banca ardelenilor! Giuleștenii, fără victorie în play-off
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: &rdquo;Vor sta la r&acirc;nd, așa e la mine!&rdquo;
Mircea Rednic a pus tunurile pe proprii săi elevi după eșecul cu FC Botoșani: ”Vor sta la rând, așa e la mine!”
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor &icirc;ntr-un meci cu o mulțime de ocazii
FC Botoșani - UTA Arad 1-0. Sadiku, eroul moldovenilor într-un meci cu o mulțime de ocazii
CITESTE SI
Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la v&acirc;rsta de 84 de ani

stirileprotv Unul dintre cei mai puternici vicepreședinți ai Statelor Unite ale Americii, Dick Cheney, a murit la vârsta de 84 de ani

Ioana Grama, &icirc;n ipostaze &icirc;ndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

protv Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

stirileprotv Șeful NATO, Mark Rutte, vine miercuri la Cotroceni. Despre ce amenințări va discuta cu președintele Nicușor Dan

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!