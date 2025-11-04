Valeriu Iftime le privește de sus! Patronul a numit echipele care vor intra în play-off

FC Botoșani are un sezon fantastic. Formația antrenată de Leo Grozavu se află pe primul loc în Superliga, la egalitate de puncte cu Rapid.

Moldovenii au remizat, scor 0-0, în etapa trecută cu Petrolul, într-un meci în care Botoșani a ratat un penalty în ultimele minute.



Valeriu Iftime a numite echipele care vor intra în play-off



Patronul lui FC Botoșani este în continuare surprins de performanța reușită de echipa lui.

Valeriu Iftime a vorbit despre echipele care au cele mai mari șanse la play-off și a pus-o pe FCSB printre formațiile care vor prinde cu siguranță primele șase locuri la finalul sezonului regulat.

