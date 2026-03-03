Piteștenii au reușit o performanță uriașă, având în vedere că au prins play-off-ul din postura de echipă nou-promovată, lăsând campioana en-titre, FCSB, în play-out.

CFR Cluj a prins și ea play-off-ul după ce a ajuns la zece victorii la rând, în urma succesului de la Constanța, scor 2-1 cu Farul. Ianis Zicu, însă, nu e impresionat de echipa lui Daniel Pancu.

Ianis Zicu: ”CFR Cluj nu este atât de puternică”

Antrenorul de la Farul Constanța nu o vede pe CFR Cluj ”atât de puternică” precum primele trei clasate, Universitatea Craiova, Rapid și Dinamo.

„Din punctul meu de vedere, CFR Cluj nu este atât de puternică precum celelalte echipe, Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid.

Au stat jos, ne-au lăsat să jucăm, nu au pus probleme foarte mari pe faza ofensivă. Au fost mai pragmatici și au reușit să marcheze din cele două momente”, a spus Zicu, imediat după meci.

Play-off-ul se anunță echilibrat, cu doar zece puncte între locul 1 și locul 6 înainte de înjumătățire.

CFR Cluj revine pe teren miercuri, 4 martie, în sferturile Cupa României, în deplasare la Craiova, de la ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro. Luni, 9 martie, ardelenii încheie sezonul regulat din SuperLigă cu un meci pe teren propriu cu Dinamo.