Drăgușin, în fața unui scenariu catastrofal: ce se întâmplă cu salariile de la Tottenham în cazul unei retrogradări

Tottenham a ajuns la 4 eșecuri consecutive în Premier League după ce a pierdut și duelul cu Fulham, de duminică, scor 1-2. Echipa lui Radu Drăgușin nu s-a regăsit nici după schimbarea antrenorului și a rămas pe locul 16, cu 29 de puncte, doar 4 deasupra zonei roșii.

Salarii înjumătățite la Tottenham în cazul unei retrogradări

Nici programul nu se anunță simplu pentru Spurs. Urmează dueluri în Premier League cu Crystal Palace și Liverpool, iar între ele duelul din optimile Champions League contra lui Atletico Madrid.

În cazul în care Tottenham va retrograda, lucru care nu s-a mai întâmplat din anul 1977, conducerea are la dispoziție un mecanism de protecție prin care să reducă costurile. The Athletic scrie că cei mai mulți dintre jucătorii primei echipe au clauze care impun reducerea salariului cu aproximativ 50% în cazul unei retrogradări.

Următorul joc al lui Tottenham este contra lui Crystal Palace, deținătoarea Cupei și Supercupei Angliei, joi, de la ora 22:00, în direct pe VOYO.

Radu Drăgușin a fost titular la Tottenham în patru dintre ultimele cinci etape din Premier League. Rămâne de văzut dacă stoperul român va continua în primul 11 și după revenirea căpitanului Cristian Romero în urma expirării suspendării.

Programul lui Tottenham din Premier League până la finalul sezonului

Crystal Palace (acasă)

Liverpool (deplasare)

Nottingham Forest (acasă)

Sunderland (deplasare)

Brighton (acasă)

Wolves (deplasare)

Aston Villa (deplasare)

Leeds (acasă)

Chelsea (deplasare)

Everton (acasă)

