Miercuri a avut loc meciul dintre Sănătatea Cluj și Universitatea Craiova în prima rundă din Cupa României. Cele două s-au confruntat pe ”Ion Oblemenco” în Bănie, iar în finalul meciului pe teren a intrat, ca jucător, patronul ardelenilro, Aurelian Ghișa.



Fără menajamente, Valeriu Iftime a desființat un patron: ”Am asistat la un circ! I-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul”



Lui Iftime nu i-a venit să creadă momentul în care Ghișa a pășit pe gazon. Patronul lui FC Botoșani a evidențiat că o astfel de situație este inadmisibilă și că ar fi trebuit lăsați copiii să joace cu oltenii.



Ghișa a mai intrat pe gazon și la un meci în urmă cu șapte ani, tot în cupă, dar cu FCSB



”Eu am crezut în prima fază că informația că acest domn Ghișa va intra pe teren într-un meci oficial la 61 de ani este o simplă glumă, doar de a mai atrage atenția asupra echipei sale. Însă, nu a fost o glumă și am asistat la un circ.



Nu trebuie să ne mai mirăm că avem patroni în fotbalul românesc care le știu pe toate, dar au falimentat echipe. Nu trebuie să ne mai mire că avem patroni în fotbalul românesc care fac primul 11 și schimbările. Acum le avem pe toate. Sper să nu îi treacă și altui patron prin cap să facă așa ceva. Ne facem de râs!



Am ajuns în România să intre pe teren și patronii și să joace într-un meci la un asemenea nivel. Sunt convins că vom ajunge pe toate paginile publicațiilor internaționale cu acest lucru. Nu vreți să intru și eu pe teren?



Eu sunt mai mare ca acest domn Ghișa cu patru ani, am poate un fizic și mai bun, deci m-aș putea băga și eu, nu? Eu chiar vorbesc acum în spirit de glumă, dar hai totuși să fim serioși. Ne aflăm în anul 2025.



Eu știam că România a ajuns țara tuturor posibilităților, dar acum chiar că le întrecem pe toate. Gestul domnului Ghișa mi se pare o jignire la adresa tutuor juniorilor și fotbaliștilor tineri din România. Acest domn a reușit să atragă toată atenția presei, dar practic și-a jignit tinerii fotbaliști din echipă.



Dacă voiai să atragi și mai mult atenția atunci cred că era mai bine dacă băgai să joace copii de 15, 16, 17 ani, deoarece pentru acei copii chiar era foarte important să joace la un asemenea nivel și pe un asemenea stadion legendar ca cel din Craiova.



Așa, i-a distrus psihic și le-a tăiat tot elanul. În rest, chiar nu mai vreau să comentez că astfel de lucruri sunt greu de înțeles pentru anul 2025. Dacă îți e drag să joci fotbal o poți face în meciuri cu prietenii sau în partide de old boys, mă refer la cei de peste 50 de ani”, a spus Valeriu Iftime, potrivit prosport.

Cum a reacționat Aurelian Ghișa după meciul cu Craiova

Patronul celor de la Sănătatea Cluj a vorbit și la flash-interviu după ce s-a introdus în meciul din Bănie în minutul 89.

”(n.r. Cum a fost această experiență?) Extraordinară, am încercat să ajut echipa, atât cât se poate la vârsta asta. Mi-am dorit întotdeauna să fiu alături de jucători, să-i sprijin. Probabil le inspir puțină încredere și, de ce nu, puțină dorință de a face performanță.

La 1-0 încă speram că putem să smulgem un punct de aici. N-a fost să fie așa. Experiența și-a spus cuvântul. Universitatea Craiova are un lot valoros. Noi ne bucurăm în primul rând că am jucat pe Oblemenco. A fost o experiență extraordinară. Ne bucurăm că am trăit fotbalul aici în Bănie.

(n.r. de unde vine această motivație?) În primul rând pasiunea pentru fotbal și faptul că nu vreau să mă las bătut, niciodată. Vreau să demonstrăm că și la Liga a 3-a se poate face performanță.

(n.r. cum vă mențineți condiția fizică?) Încerc să mă antrenez alături de echipă, reușesc o dată, de două ori pe săptămână. Acesta este secretul. Fac sport cât se poate, în fiecare săptămână”, a spus Ghișa.

