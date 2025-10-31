Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Ion Oblemenco”, iar la capătul celor 90 de minute, Universitatea Craiova s-a impus cu 4-1 și a înregistrat primele trei puncte din Grupa B.



Patronul Sănătății Cluj i-a dat replica lui Valeriu Iftime după ce a fost făcut praf: ”Mă bag să joc și în campionat”



În minutul 89 al confruntării, patronul Sănătății Cluj, Aurelian Ghișa, a intrat pe teren. A fost însă aspru criticat de finanțatorul lui FC Botoșani, prima clasată din Superliga, Valeriu Iftime.



Afaceristul din Moldova a descris intrarea patronului cu Craiova drept ”un circ” și a exprimat faptul că dacă România era țara posibilităților, cu asta s-a întrecut orice limită.



Aurelian Ghișa a reacționat în urma declarațiilor grosolane ale patronului de la FC Botoșani.



”Nu, nu consider lucrul acesta (n.r. că i-a distrus psihic pe jucători și că le-a tăiat elanul, așa cum a declarat Iftime). Aici este vorba de plăcere și de dragoste pentru fotbal. Echipa noastră așa funcționează. La noi nu este goană după bani, este pur și simplu plăcerea de a juca fotbal. De asta suntem aici. Principalul scop este să ne bucurăm de fotbal și vreau să fiu un exemplu pentru jucătorii tineri.



Este firesc. Dacă domnul Iftime nu a jucat niciodată fotbal și nu are cum să înțeleagă ce simt. Nu ai cum să simți momentele și senzațiile pe care le trăiești când intri în teren, cu atât mai mult când poți intra pe Ion Oblemenco. Este ceva unic, pentru trăirile pe care le-am avut cu toții la meciurile din anii ‘70.



(n.r. Ce nu înțeleg cei care vă judecă?) Că Sănătatea este o echipă de suflet. Este o echipă semiprofesionistă, unde ne interesează doar plăcerea de a juca fotbal. Și este plăcerea mea personală de rămâne cât mai mult în sportul acesta.



O să mai joc și în campionat, poate și în Cupa României. Au fost meciuri unde am mers cu 16 jucători și m-am pus pe foaia de joc ca să facem și noi o foaie de joc normală. Stau alături de ei, mă antrenez și dacă mi se solicită intru și eu puțin”, a spus Ghișa, potrivit de liga2.prosport.ro.

